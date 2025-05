logo!: Das ist die beste Fahrradstadt für Kinder in Europa!

Den zweiten Platz belegt Amsterdam, den dritten Antwerpen in Belgien . Auf den nächsten Plätzen folgen Brüssel in Belgien, Lyon in Frankreich , Helsinki in Finnland , Barcelona in Spanien , Bristol in Großbritannien , Oslo in Norwegen und Gent in Belgien. Ähm, und Deutschland? Die am besten bewertete deutsche Haupt- oder Großstadt für Kinder auf Rädern ist. Die Städte Berlin (15), Köln (17) und Hamburg (18) liegen eher in der Mitte. Die allerletzten Plätze belegen bei der Untersuchung übrigens Bukarest in Rumänien , Lissabon in Portugal und Sofia in Bulgarien