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Erde "leer"?! So viele Rohstoffe verbraucht Deutschland

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Zu viel verbraucht:Deshalb ist die Erde überlastet

Heute ist in Deutschland Erdüberlastungstag. Er zeigt: Wir verbrauchen mehr von der Erde, als sie in einem Jahr neu bilden kann – zum Beispiel Wasser, Holz und Essen.

Erde als Ballon mit wenig Luft

Wir verbrauchen mehr, als die Erde liefert.

Quelle: mev

Natürlich sind trotzdem noch genug Ressourcen da, damit wir weiterleben können.
Aber: Ab jetzt verbrauchen wir in Deutschland mehr, als die Erde es schafft, in diesem Jahr neu zu produzieren. Das haben Forschende ausgerechnet.

Es werden also zum Beispiel mehr Bäume gefällt, als dieses Jahr noch nachwachsen können. Und weil wir zu viel klimaschädliche Gase in die Luft pusten, ändert sich das Klima, und die Erde wird immer wärmer. Das ist ein Problem.

Der Tag wird für jedes Land extra berechnet. Für Deutschland liegt er ziemlich früh im Jahr, weil hier besonders viel aus der Natur verbraucht wird.

Warum die Erde ächzt

So einen Erdüberlastungstag gibt es auch für die ganze Welt. Der ist dieses Jahr aber erst später. Was dieser Tag genau bedeutet und wie er berechnet wird, erklären wir euch im Video:

Bildmontage Erdüberlastungstag

Warum die Erde überlastet ist.

24.07.2025 | 1:35 min

Aktionen in Deutschland

Heute machen viele Menschen darauf aufmerksam, dass die Umwelt besser geschützt werden soll. Wie zum Beispiel hier bei dieser blumigen Veranstaltung in Berlin:

Kinder sitzen auf dem Boden; Halten Schilder; Blumen für die Umwelt

Kinder und Erwachsene setzten mit rund 50.000 Stoffblumen ein Zeichen.

10.05.2026 | 1:30 min

Diesen Text hat Pauline geschrieben.

logo! hat am 10.05.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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