Erde "leer"?! So viele Rohstoffe verbraucht Deutschland

Heute ist in Deutschland Erdüberlastungstag. Er zeigt: Wir verbrauchen mehr von der Erde, als sie in einem Jahr neu bilden kann – zum Beispiel Wasser, Holz und Essen.

Wir verbrauchen mehr, als die Erde liefert. Quelle: mev

Natürlich sind trotzdem noch genug Ressourcen da, damit wir weiterleben können.

Aber: Ab jetzt verbrauchen wir in Deutschland mehr, als die Erde es schafft, in diesem Jahr neu zu produzieren. Das haben Forschende ausgerechnet.



Es werden also zum Beispiel mehr Bäume gefällt, als dieses Jahr noch nachwachsen können. Und weil wir zu viel klimaschädliche Gase in die Luft pusten, ändert sich das Klima, und die Erde wird immer wärmer. Das ist ein Problem.

Der Tag wird für jedes Land extra berechnet. Für Deutschland liegt er ziemlich früh im Jahr, weil hier besonders viel aus der Natur verbraucht wird.

Warum die Erde ächzt

So einen Erdüberlastungstag gibt es auch für die ganze Welt. Der ist dieses Jahr aber erst später. Was dieser Tag genau bedeutet und wie er berechnet wird, erklären wir euch im Video:

Warum die Erde überlastet ist. 24.07.2025 | 1:35 min

Aktionen in Deutschland

Heute machen viele Menschen darauf aufmerksam, dass die Umwelt besser geschützt werden soll. Wie zum Beispiel hier bei dieser blumigen Veranstaltung in Berlin:

Kinder und Erwachsene setzten mit rund 50.000 Stoffblumen ein Zeichen. 10.05.2026 | 1:30 min

Diesen Text hat Pauline geschrieben.