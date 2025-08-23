logo!: Ukraine-Krieg: Antworten auf eure Fragen!

Die Länder, die Atomwaffen besitzen, können diese Waffen dazu benutzen, andere einzuschüchtern. Man nennt das auch Abschreckung: Gegner sollen wissen, dass das Land so eine gefährliche Waffe hat. Die Idee ist, dass ein Land mit Atomwaffen eher nicht angegriffen wird und Atomwaffen dem Land dadurch Sicherheit geben.



Aber: Alle Länder der Welt wissen, dass Atomwaffen sehr gefährlich sind – und dass weniger Atomwaffen auf der Welt am Ende besser für alle wären. Deshalb verzichten viele Staaten schon lange freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen. Und die, die in Besitz von Atomwaffen sind, haben in den letzten Jahren einige davon abgeschafft. Das wurde in verschiedenen Verträgen geregelt.