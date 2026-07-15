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Klimaanlage oder Trockenwüste?!:So geht es der deutschen Natur
Einigen Landschaften in Deutschland geht es gut: Sie sind grün, feucht und kühl. Doch die Natur trocknet immer stärker aus. Wir zeigen, wo sie fit ist – und wo nicht.
🌳 Kennt ihr das? Draußen ist es richtig heiß – aber sobald ihr in einen Wald geht, fühlt es sich plötzlich viel angenehmer an. Unter den Bäumen ist Schatten, die Luft ist feuchter und kühler. Man könnte sagen: Die Natur hat eine Art Superkraft. Sie kann wie eine natürliche Klimaanlage wirken.
Aber diese Superkraft funktioniert nicht überall gleich gut. Wenn Böden austrocknen, Pflanzen fehlen oder zu wenig Wasser da ist, kann sich ein Gebiet viel stärker aufheizen. Dann wird aus einem kühlen Ort schnell eine trockene Hitzezone.
💧 Wie fit ist die Natur?
Forscherinnen und Forscher haben deshalb eine Deutschlandkarte erstellt. Dafür haben sie geschaut:
- Wie grün ist eine Landschaft?
- Gibt es genug Wasser für Böden und Pflanzen?
- Wo bleibt es auch bei Hitze eher kühl?
Aus diesen Daten haben sie einen Grün-Feucht-Kühl-Index gemacht. Der zeigt, welche Gegenden in Deutschland noch gut gegen Hitze helfen – und wo es kritisch aussieht.
Klingt kompliziert? Wie genau die Karte aussieht, erfahrt ihr hier:
👍🏻 Diesen Regionen geht es richtig gut!
🌡️ An diesen Orten ist es trocken und viel zu heiß
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.