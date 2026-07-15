Klimaanlage oder Trockenwüste?!:So geht es der deutschen Natur

Wo Deutschland noch kühl bleibt – und wo es zu trocken wird

Einigen Landschaften in Deutschland geht es gut: Sie sind grün, feucht und kühl. Doch die Natur trocknet immer stärker aus. Wir zeigen, wo sie fit ist – und wo nicht.

So geht es der deutschen Natur

🌳 Kennt ihr das? Draußen ist es richtig heiß – aber sobald ihr in einen Wald geht, fühlt es sich plötzlich viel angenehmer an. Unter den Bäumen ist Schatten, die Luft ist feuchter und kühler. Man könnte sagen: Die Natur hat eine Art Superkraft. Sie kann wie eine natürliche Klimaanlage wirken.

Aber diese Superkraft funktioniert nicht überall gleich gut. Wenn Böden austrocknen, Pflanzen fehlen oder zu wenig Wasser da ist, kann sich ein Gebiet viel stärker aufheizen. Dann wird aus einem kühlen Ort schnell eine trockene Hitzezone.

💧 Wie fit ist die Natur?

Forscherinnen und Forscher haben deshalb eine Deutschlandkarte erstellt. Dafür haben sie geschaut:

Wie grün ist eine Landschaft?

Gibt es genug Wasser für Böden und Pflanzen?

Wo bleibt es auch bei Hitze eher kühl?

Aus diesen Daten haben sie einen Grün-Feucht-Kühl-Index gemacht. Der zeigt, welche Gegenden in Deutschland noch gut gegen Hitze helfen – und wo es kritisch aussieht.

Klingt kompliziert? Wie genau die Karte aussieht, erfahrt ihr hier:

Grün-Feucht-Kühl-Index: Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht! 15.07.2026 | 1:30 min

👍🏻 Diesen Regionen geht es richtig gut!

🌲 Pfälzerwald Quelle: PantherMedia | pisces2386 (Grüner) Daumen hoch für den Pfälzerwald! Mit vielen Bäumen, viel Schatten, und kühlerer Luft kann er Hitze gut abfedern. Deshalb schneidet er auf der Karte besonders gut ab. 🍃 Schorfheide Quelle: dpa | Patrick Pleul Die Schorfheide liegt im Nordosten Brandenburgs. Dort gibt es viele Wälder, Wiesen, Seen und Moore. Solche feuchten und grünen Flächen helfen dabei, die Umgebung zu kühlen — fast wie eine natürliche Klimaanlage. Deshalb schneidet auch sie gut ab!

🌡️ An diesen Orten ist es trocken und viel zu heiß

🍇 Rhein-Main-Gebiet Quelle: dpa | Hannes P. Albert Im Rhein-Main-Gebiet gibt es viele Städte, Straßen und bebaute Flächen. Solche Flächen speichern Hitze besonders stark. Dazu kommt: In manchen Gegenden wird viel Wein angebaut. Wenn es dort sehr trocken ist, fehlt der Natur Wasser zum Kühlen. 🚜 Magdeburger Börde Quelle: dpa | Peter Gercke Die Magdeburger Börde ist eine wichtige Ackerregion. Dort gibt es viele große Felder, aber vergleichsweise wenige Bäume. Doch ohne viel Schatten und Feuchtigkeit kann sich die Landschaft stärker aufheizen — besonders in trockenen Sommern.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.