logo!: Kein Hitzefrei? Das könnte den Unterricht erleichtern

Wenn es draußen heiß ist, fällt auch das Lernen in der Schule schwer - was kann da helfen?

Puh, bei einer schwierigen Matheaufgabe bricht einem manchmal eh schon der Schweiß aus. 🥵 Ist der Vormittag dann noch superwarm, ist sowieso kaum noch an Lernen zu denken. Da hilft nur noch: Hitzefrei 😎 ... oder? So einfach ist das nicht! An Schulen in Deutschland gelten unterschiedliche Regeln, die festlegen, wann es zu heiß für den Unterricht ist.