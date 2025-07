logo!: Was macht Menschen eigentlich cool?

Was denkt ihr? Wann findet ihr jemanden cool? 🤔 Schreibt uns mal unten! ⬇️ Das wollten auch Forschende wissen und haben rund 6.000 Menschen in Ländern auf allen Kontinenten dazu befragt – darunter auch in Deutschland. Und dabei kam raus: Cool finden wir oft Menschen, die gerne etwas Neues ausprobieren, Spaß am Leben haben, offen auf andere zugehen und selbst entscheiden, was sie tun wollen. Was die Forschenden überraschte: Die Antwort war in fast allen Ländern ziemlich ähnlich – von China bis Mexiko 🌏.