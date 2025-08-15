logo!: Ferien-Start mit Blaulicht!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
An der Tankstelle vergessen :Ferien-Fail mit Happy End
von der kinder-dpa geschrieben
Eltern sind oft froh, wenn es hinten im Auto ruhig bleibt: Die Kinder sind beschäftigt. Dieses Mal war es jedoch aus den falschen Gründen still: Ein Kind schlief zwar, aber das andere war auf einmal nicht mehr da. Die Geschichte geht aber gut aus.
Angefangen hat sie auf einer Tankstelle an einer Autobahn in Süddeutschland. Dort hatte die Familie auf der Fahrt in die Ferien kurz gehalten. Die Eltern merkten nicht, dass ihr zehnjähriger Sohn die Tankpause nutzte, um aufs Klo zu gehen. Sein Bruder saß im Auto und schlief.
Einfach von den Eltern vergessen werden? Das ist für viele eine Horrorvorstellung, der Junge in Süddeutschland blieb aber cool. Das auf dem Foto ist übrigens nicht der echte Junge aus der Geschichte - sondern ein Symbolbild.
Quelle: colourbox.de; Marc Müller/dpa
Junge bleibt entspannt
Erst nach einer halben Stunde Fahrt merkten die Eltern, dass ein Kind fehlte. Der Junge war aber cool geblieben. Er meldete sich einfach in der Tankstelle. Der Mitarbeiter rief dann die Polizei.
So durfte der Junge im Streifenwagen mit zur Dienststelle fahren. Seine Eltern holten ihn dort ab. Diese Ferien haben auf jeden Fall spannend angefangen.
Und jetzt ihr: Haben euch eure Eltern auch schon mal vergessen? Oder habt ihr sie irgendwo verloren - zum Beispiel im Supermarkt? Schreibt uns!
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
1 Kommentar
- Tomate
Nein, vergesse nicht, aber als wir einmal bei uns Stadtfest war, haben wir uns nicht mehr gefunden und das Handy war bei meinem Papa. Ich bin einfach nach Hause gelaufen, weil ich meinen Schlüssel hatte. Da bin ich dann erst mal geblieben und über uns ist fest Telefon ihn angerufen.