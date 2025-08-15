logo!: Ferien-Start mit Blaulicht!

Eltern sind oft froh, wenn es hinten im Auto ruhig bleibt: Die Kinder sind beschäftigt. Dieses Mal war es jedoch aus den falschen Gründen still: Ein Kind schlief zwar, aber das andere war auf einmal nicht mehr da. Die Geschichte geht aber gut aus.

Angefangen hat sie auf einer Tankstelle an einer Autobahn in Süddeutschland. Dort hatte die Familie auf der Fahrt in die Ferien kurz gehalten. Die Eltern merkten nicht, dass ihr zehnjähriger Sohn die Tankpause nutzte, um aufs Klo zu gehen. Sein Bruder saß im Auto und schlief.

Einfach von den Eltern vergessen werden? Das ist für viele eine Horrorvorstellung, der Junge in Süddeutschland blieb aber cool. Das auf dem Foto ist übrigens nicht der echte Junge aus der Geschichte - sondern ein Symbolbild. Quelle: colourbox.de; Marc Müller/dpa

Junge bleibt entspannt

Erst nach einer halben Stunde Fahrt merkten die Eltern, dass ein Kind fehlte. Der Junge war aber cool geblieben. Er meldete sich einfach in der Tankstelle. Der Mitarbeiter rief dann die Polizei.

So durfte der Junge im Streifenwagen mit zur Dienststelle fahren. Seine Eltern holten ihn dort ab. Diese Ferien haben auf jeden Fall spannend angefangen.