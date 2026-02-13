Neue Studie aus den USA: Wie oft pupst ein Mensch am Tag?

Klingt verrückt, ist aber echte Wissenschaft: Eine US-Studie misst mit Sensoren, wie oft Menschen pupsen. Die Daten helfen, unsere Verdauung besser zu verstehen.

Die Forschenden präsentieren die smarte Unterhose, mit der sie Pupse gemessen haben. Quelle: Brantley Hall/University of Maryland/dpa

Wie oft pupst ein Mensch am Tag? Eine neue Studie aus den USA wollte das ganz genau wissen - mit einer "smarten Unterhose". Ein kleiner Sensor misst, wie oft am Tag gepupst wird. Warum wir pupsen und was das mit unserer Verdauung zu tun hat? Hier bekommt ihr die Antwort:

Wie oft pupsten die Teilnehmer pro Tag?

Das Ergebnis: Erwachsene kommen im Schnitt auf 32 Gasabgänge pro Tag. Manche sogar auf deutlich mehr. Die Forschenden wollen so besser verstehen, wie unser Bauch auf Essen reagiert.

Ig-Nobelpreis: Verrückte Forschungen

Klingt verrückt? Vielleicht ein Fall für den Ig-Nobelpreis! Mit diesem Preis werden jedes Jahr Studien ausgezeichnet, die erst zum Lachen bringen - und dann zum Nachdenken.

Diese verrückten Forschungen haben 2025 gewonnen: Pizza für Eidechsen : Welche Pizzasorten essen bestimmte Eidechsen am liebsten?

: Welche Pizzasorten essen bestimmte Eidechsen am liebsten? Knoblauch in Muttermilch : Babys schmecken es, wenn Mamas Knoblauch gegessen haben.

: Babys schmecken es, wenn Mamas Knoblauch gegessen haben. Fingernägel messen : Ein Wissenschaftler schrieb 35 Jahre lang auf, wie schnell sein Fingernagel wächst.

: Ein Wissenschaftler schrieb 35 Jahre lang auf, wie schnell sein Fingernagel wächst. Kuh im Zebra-Look : Mit Streifen bemalte Kühe werden seltener von Stechmücken gestochen.

: Mit Streifen bemalte Kühe werden seltener von Stechmücken gestochen. Stinkende Schuhe : Forscher testeten, ob stinkende Schuhe die Freude am Schuhregal verderben.

: Forscher testeten, ob stinkende Schuhe die Freude am Schuhregal verderben. Nudelsaucen-Physik: Wissenschaftler aus Dresden untersuchten, warum Nudelsauce manchmal verklumpt.

Checkt euer Pups-Wissen:

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.