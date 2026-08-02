Waldbrände: Was der Klimawandel damit zu tun hat

Auch in Deutschland gibt es manchmal Feuerwetter. Bisher gab es aber meist weniger große Waldbrände als in vielen Ländern Südeuropas. Ein Grund dafür ist, dass viele Wälder und andere Pflanzen hier oft noch grüner und feuchter sind. Dadurch können sie nicht so leicht Feuer fangen.



Fachleute warnen: Wenn es durch den Klimawandel häufiger heiß und trocken wird, könnte auch das Risiko für Waldbrände in Deutschland steigen.