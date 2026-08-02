Waldbrände: Was der Klimawandel damit zu tun hat

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Waldbrände in Südeuropa:Was der Klimawandel damit zu tun hat
In manchen Regionen Südeuropas gibt es gerade heftige Waldbrände. Eine neue Studie zeigt, welche Rolle der Klimawandel dabei spielt. Steigt auch das Risiko für Waldbrände in Deutschland?
Der Klimawandel zündet keine Feuer an. Die meisten Waldbrände werden von Menschen verursacht. Das kann aus Versehen passieren, zum Beispiel durch eine weggeworfene Zigarette. Manchmal werden Feuer aber auch absichtlich gelegt. Das nennt man Brandstiftung. Auch Blitze können Waldbrände auslösen, das kommt aber seltener vor.
Damit ein Waldbrand entstehen und sich ausbreiten kann, braucht es sogenanntes Feuerwetter.
Wie die Lage in Griechenland und Frankreich ist
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
Isabelle checkt das mit einem Waldbrandschutzbeauftragten.
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logo!:So entstehen Waldbrände
Was sind die Gründe für die großen Feuer im Wald?
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logo! hat am 02.08.2026 in der Sendung darüber berichtet.