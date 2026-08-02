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Waldbrände: Was der Klimawandel damit zu tun hat

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Waldbrände in Südeuropa:Was der Klimawandel damit zu tun hat

In manchen Regionen Südeuropas gibt es gerade heftige Waldbrände. Eine neue Studie zeigt, welche Rolle der Klimawandel dabei spielt. Steigt auch das Risiko für Waldbrände in Deutschland?

Waldbrände: Was der Klimawandel damit zu tun hat

Zum Beispiel in Griechenland und Frankreich gibt es gerade heftige Waldbrände. Das Bild zeigt einen Waldbrand in Viotia in Griechenland.

Quelle: IMAGO / Anadolu Agency

Der Klimawandel zündet keine Feuer an. Die meisten Waldbrände werden von Menschen verursacht. Das kann aus Versehen passieren, zum Beispiel durch eine weggeworfene Zigarette. Manchmal werden Feuer aber auch absichtlich gelegt. Das nennt man Brandstiftung. Auch Blitze können Waldbrände auslösen, das kommt aber seltener vor.

Damit ein Waldbrand entstehen und sich ausbreiten kann, braucht es sogenanntes Feuerwetter.

Wie die Lage in Griechenland und Frankreich ist

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

logo! hat am 02.08.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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