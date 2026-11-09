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NASA: Astronautin oder Astronaut gesucht!

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NASA:Astronautin oder Astronaut gesucht!

NASA: Astronaut oder Astronautin gesucht

🚀 Ins Weltall fliegen, den Mond besuchen – ein absoluter Traum für viele. Aber um Astronaut oder Astronautin werden zu können, musst du einige Voraussetzungen erfüllen.

🗨️ Könntet ihr euch vorstellen, Astronautin oder Astronaut zu werden? Schreibt's uns! ⬇️

Kommentare

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16 Kommentare
  • Niko
    Ja aber so was von ich liebe das Weltall 
  • Toni
    Nein, ich finde das ein bisschen spooky im Weltall zu sein, da es ja auch ein bisschen gefährlich ist. Es kann natürlich trotzdem atemberaubend sein. Eine Einmalige Reise wäre vielleicht spannend…
  • Peter
    Ja schon aber wär mir zu weit weg von der Erde
  • Mini und Sara
    Nein für uns wer das nichts 