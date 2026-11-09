NASA: Astronautin oder Astronaut gesucht!

logo!:Weltall und Raumfahrt
Galaxien, Sterne, Schwerelosigkeit - jede Menge Infos.
🚀 Ins Weltall fliegen, den Mond besuchen – ein absoluter Traum für viele. Aber um Astronaut oder Astronautin werden zu können, musst du einige Voraussetzungen erfüllen.
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Ja aber so was von ich liebe das Weltall
Nein, ich finde das ein bisschen spooky im Weltall zu sein, da es ja auch ein bisschen gefährlich ist. Es kann natürlich trotzdem atemberaubend sein. Eine Einmalige Reise wäre vielleicht spannend…
Ja schon aber wär mir zu weit weg von der Erde
Nein für uns wer das nichts