logo!: Kinder weniger fit - Corona ist schuld!

Viel Rumhängen macht schlapp. Und mal ehrlich: In der Corona-Zeit haben wir oft rumgehangen. Sportvereine waren geschlossen, Sportunterricht gabs auch nicht immer so richtig und draußen Freunde treffen, war auch teilweise schwierig. Jetzt denkt ihr vielleicht: "Warum reden wir jetzt darüber? Das ist doch schon zwei Jahre her." Doch sie hat Folgen bis heute. Fachleute wollten deshalb wissen, was hat sich bei Kindern und Jugendlichen und ihrer Gesundheit und Fitness dadurch verändert?

Nicht nur die Ausdauer auch die Kraft ist weniger geworden seit Corona - haben die Forscher herausgefunden. Quelle: imago

Um das rauszukriegen, haben die Forscher und Forscherinnen in den vergangenen beiden Jahren viele Kinder und Jugendliche getestet. Sie machten mit ihnen Übungen für Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht. Dazu zählte unter anderem ein Ausdauer-Test auf dem Fahrrad.

Das haben die Forscher herausgefunden

Die genauen Ergebnisse werden noch ausgewertet. Eines scheint aber schon jetzt klar zu sein: Kinder sind heute weniger fit als vor Corona. Besonders die Ausdauer und auch die Kraft habe sich verschlechtert, berichten die Forscher.

Mittlerweile sind Sportvereine wieder gut besucht. Kinder und Jugendliche bewegen sich wieder ähnlich viel wie vor Corona. Das ist bei vielen aber immer noch weniger, als Fachleute empfehlen.

Diesen Text haben Katrin und die kinder-dpa geschrieben.