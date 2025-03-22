logo!: Kinder weniger fit - Corona ist schuld!

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Ergebnisse einer neuen Studie:Kinder weniger fit - Corona ist schuld!
Viel Rumhängen macht schlapp. Und mal ehrlich: In der Corona-Zeit haben wir oft rumgehangen. Sportvereine waren geschlossen, Sportunterricht gabs auch nicht immer so richtig und draußen Freunde treffen, war auch teilweise schwierig. Jetzt denkt ihr vielleicht: "Warum reden wir jetzt darüber? Das ist doch schon zwei Jahre her." Doch sie hat Folgen bis heute. Fachleute wollten deshalb wissen, was hat sich bei Kindern und Jugendlichen und ihrer Gesundheit und Fitness dadurch verändert?
Um das rauszukriegen, haben die Forscher und Forscherinnen in den vergangenen beiden Jahren viele Kinder und Jugendliche getestet. Sie machten mit ihnen Übungen für Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht. Dazu zählte unter anderem ein Ausdauer-Test auf dem Fahrrad.
Das haben die Forscher herausgefunden
Die genauen Ergebnisse werden noch ausgewertet. Eines scheint aber schon jetzt klar zu sein: Kinder sind heute weniger fit als vor Corona. Besonders die Ausdauer und auch die Kraft habe sich verschlechtert, berichten die Forscher.
Mittlerweile sind Sportvereine wieder gut besucht. Kinder und Jugendliche bewegen sich wieder ähnlich viel wie vor Corona. Das ist bei vielen aber immer noch weniger, als Fachleute empfehlen.
Diesen Text haben Katrin und die kinder-dpa geschrieben.
Wie ist das bei euch? Fühlt ihr euch fit? Wie oft macht ihr Sport und welche Sportarten macht ihr?
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Kommentare
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- Wieder ich!
Ich bin noch viel sportlicher als vor Corona. Ich mache viel mehr Kraft und Ausdauertraining. Ich möchte dazu noch eine Empfehlung meines WhatsApp Kanals geben. Er heißt "Wieder ich!". Schaut einfach Mal rein!
- Ro
Ich fühle mich doch sportlich und bin immer in Bewegung, weil ich auch Badminton in einem Verein spiele. Ich das aber schon bei anderen Leuten, dass gar nicht ein normales Berg auf dem Fahrrad gehen können. Ich meine, dass vielleicht nur ich in meiner Umgebung fit bin.
- Yannis
Ich fühle mich sportlich und fit!
- Ella🤩😘🤣
Ich fühle mich fit! Sport mache ich auch, ich habe zweimal die Woche Basketball-Training 🏀, und in der Schule spiele ich in den Pausen Tischtennis 🏓.