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Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Eure Fragen

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Mecklenburg-Vorpommern:Was wollt ihr zur Landtagswahl wissen?

Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Dort regieren gerade zwei Parteien zusammen: die SPD und Die Linke. Welche Fragen habt ihr zur Wahl?

Antworten, Fragen, Wahl Mecklenburg-Vorpommern

Bald sind Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern.

Quelle: Collage: ZDF, rp, imago

Etwa 1,3 Millionen Menschen können bei der Landtagswahl die Parteien, Politiker und Politikerinnen wählen, die in Zukunft Entscheidungen für Mecklenburg-Vorpommern treffen.

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logo! on tour ist am Wahltag live vor Ort. Teresa und Johannes zeigen, wie die Parteien abgeschnitten haben und was das für Mecklenburg-Vorpommern bedeuten könnte.

Was wollt ihr noch zu der Landtagswahl wissen? Schreibt uns unten in die Kommentare!

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