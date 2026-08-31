Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Dort regieren gerade zwei Parteien zusammen: die SPD und Die Linke. Welche Fragen habt ihr zur Wahl?

Was wollt ihr zur Landtagswahl wissen?

Bald sind Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Collage: ZDF, rp, imago

Etwa 1,3 Millionen Menschen können bei der Landtagswahl die Parteien, Politiker und Politikerinnen wählen, die in Zukunft Entscheidungen für Mecklenburg-Vorpommern treffen.

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logo! on tour ist am Wahltag live vor Ort. Teresa und Johannes zeigen, wie die Parteien abgeschnitten haben und was das für Mecklenburg-Vorpommern bedeuten könnte.