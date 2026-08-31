logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Mecklenburg-Vorpommern:Was wollt ihr zur Landtagswahl wissen?
Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Dort regieren gerade zwei Parteien zusammen: die SPD und Die Linke. Welche Fragen habt ihr zur Wahl?
Etwa 1,3 Millionen Menschen können bei der Landtagswahl die Parteien, Politiker und Politikerinnen wählen, die in Zukunft Entscheidungen für Mecklenburg-Vorpommern treffen.
logo! beantwortet eure Fragen
logo! on tour ist am Wahltag live vor Ort. Teresa und Johannes zeigen, wie die Parteien abgeschnitten haben und was das für Mecklenburg-Vorpommern bedeuten könnte.
Was wollt ihr noch zu der Landtagswahl wissen? Schreibt uns unten in die Kommentare!
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare