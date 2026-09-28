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Stromausfall und Co.:Wie gefährlich ist KI wirklich?
„KI ist gefährlich“ – das habt ihr jetzt bestimmt schon hundert Mal gehört. Aber was kann eigentlich passieren?
Macht ihr euch Sorgen, wo es mit KI hingehen könnte, oder glaubt ihr, das ist voll die Chance für die Zukunft? Schreibt unten in die Kommentare 💬✍️
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