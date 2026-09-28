Gefahren durch Künstliche Intelligenz

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Stromausfall und Co. : Wie gefährlich ist KI wirklich? 28.09.2026 | 17:00 „KI ist gefährlich“ – das habt ihr jetzt bestimmt schon hundert Mal gehört. Aber was kann eigentlich passieren?

Wie gefährlich ist KI? Das sagen Fachleute! 28.09.2026 | 1:16 min Macht ihr euch Sorgen, wo es mit KI hingehen könnte, oder glaubt ihr, das ist voll die Chance für die Zukunft? Schreibt unten in die Kommentare 💬✍️