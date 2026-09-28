  3. Suche

Gefahren durch Künstliche Intelligenz

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Stromausfall und Co.:Wie gefährlich ist KI wirklich?

„KI ist gefährlich“ – das habt ihr jetzt bestimmt schon hundert Mal gehört. Aber was kann eigentlich passieren?

Host Johanna vor Datenhintergrund, daneben Schrift "Ist KI wirklich gefährlich?

Wie gefährlich ist KI? Das sagen Fachleute!

28.09.2026 | 1:16 min

Macht ihr euch Sorgen, wo es mit KI hingehen könnte, oder glaubt ihr, das ist voll die Chance für die Zukunft? Schreibt unten in die Kommentare 💬✍️

KI-Check:

  1. KI Strom Grafik

    logo!:Warum verbraucht KI so viel Strom und Wasser?

    Video1:26
  2. KI-Roboter hilft gegen Ablenkung beim Lernen

    logo!:Schnell abgelenkt? Nicht mit diesem Roboter!

    Video1:55
  3. Die Moderatorin Teresa ist vor grünem Hintergrund zu sehen, daneben ein Handy mit Chat-Nachrichten von einem "KI-Freund"

    logo!:KI-Kumpel statt echtem Freund?

    Video2:28
  4. Vorsicht bei KI-Chats - Grafik

    logo!:Was ihr dem Chatbot auf keinen Fall verraten solltet

    Video1:49

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare