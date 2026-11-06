Computer sind heute überall. Aber wozu war der Computer eigentlich gedacht und wie wurde er erfunden?

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Was bedeutet das Wort "Computer"? Das lateinische Wort „computo“ heißt auf Deutsch so viel wie „berechnen“. In Deutschland wird für „Computer“ auch manchmal das Wort „Rechner“ verwendet.

🧮 Alles auf Anfang

Um das Rechnen zu vereinfachen, wurden schon vor Hunderten von Jahren verschiedene Rechenmaschinen erfunden. Die funktionierten damals noch ganz ohne Strom und halfen den Menschen beim Berechnen von komplizierten Zahlen.

🔌 Von mechanisch zu elektrisch

Im Lauf der Zeit wurde Strom immer weiter verbreitet. Viele Maschinen funktionierten nicht mehr nur mechanisch, sondern auch elektrisch. So auch Rechenmaschinen. Sie wurden besser und konnten mehr Aufgaben übernehmen.

🦥 Zu faul zum Rechnen?

Viele verschiedene Menschen haben Rechenmaschinen entwickelt. Es gibt deshalb nicht den einen Erfinder des Computers. Ein wichtiger Mann in der Geschichte der Computer war Konrad Zuse. Seine Maschine „Z3“ von 1941 gilt als ein wichtiger Vorläufer des Computers, so wie wir ihn heute kennen. Etwa so sah sie aus:

Das soll ein Computer sein?! Quelle: dpa/Tim Brakemeier

Warum er sie gebaut hat? Konrad Zuse selbst sagte scherzhaft, er war zu faul zum Rechnen. Das habe ihn motiviert, die Rechenmaschine zu bauen. Die „Z3“ konnte Plus-, Minus-, Mal- und Geteilt-Rechnen und Quadratwurzelziehen.

👩🏽‍💻 Computer für alle

Ab den 1960er Jahren bekamen Computer nach und nach Bildschirm und Tastatur. Zuerst standen sie vor allem in Büros und waren sehr groß und teuer. Vor etwa fünfzig Jahren gab es dann die ersten Computer für zu Hause.

Apple Computer von 1984 Quelle: dpa/apple

Immer mehr Menschen wollten einen Computer für zu Hause haben, weil er viele Dinge einfacher machte. Die Modelle wurden immer kleiner, schneller und hatten immer mehr Speicherplatz.

⌛ Ein neues Zeitalter

In den 90er Jahren wurde schließlich das Internet bekannt, und immer mehr Computer auf der Welt wurden miteinander vernetzt. Einige Jahre später kamen auch die ersten Smartphones, quasi kleine Mini-Computer, auf den Markt.



Inzwischen sind der Computer und das Internet so wichtig im Leben vieler Menschen geworden, dass manche Leute vom Beginn eines neuen Zeitalters für die Menschheit sprechen. Es wird „Digitales Zeitalter“ genannt.

📍 Und heute?

Heute sind Computer und Smartphones ein großer Teil unseres Lebens. Heutzutage besitzen fast alle Jugendlichen in Deutschland ein Handy. Ungefähr 70 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren haben einen Computer oder Laptop.

Während Computer früher eigentlich nur zum Rechnen gedacht waren, nutzen wir sie heute für ganz Verschiedenes. Wir streamen Videos, recherchieren Wissen und lassen uns Fragen von einer künstlichen Intelligenz beantworten.

⬇️ Computer-Fakten

Warum sind die Buchstaben auf der Tastatur so angeordnet? Die Buchstaben wurden vor über 150 Jahren für die ersten Schreibmaschinen angeordnet. Damals schlugen beim Tippen noch Metallhebel gegen das Papier, die sich bei schnellen Anschlägen verhaken konnten. Die Buchstaben wurde unter anderem so angeordnet, dass häufig gemeinsam getippte Buchstaben nicht direkt nebeneinanderliegen. Wie viel wog der erste elektronische Computer? Der erste elektronische Computer wog ungefähr 27 Tonnen. Das ist etwa so viel wie fünf große Elefanten. Was stand in der ersten Email? Ray Tomlinson verschickte 1971 die erste E-Mail der Welt – und hat vergessen, was er geschrieben hat. Irgendetwas ganz Uninteressantes sei es gewesen, meinte er. „QWUERTYIOP” vielleicht.

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