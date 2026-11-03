Apropos der „größte“ Unterschied: In den USA ist alles viiiiel größer als in Deutschland. Ich war dort zum Bespiel in einem Supermarkt, der gefühlt mindestens zehnmal so groß war wie ein normaler Supermarkt in Deutschland. Von jeder Sache, wie zum Beispiel Cornflakes, gab es superviele verschiedene Marken. Ich war auch an einer Tankstelle mit fast 100 Zapfsäulen! Die Tankstelle hatte sogar ihr eigenes Maskottchen und man konnte dort alles kaufen, was ihr euch nur vorstellen könnt. I mean - whaaat!?



🦦 Oben seht ihr ein Beweisfoto von der Tankstelle inklusive Maskottchen (es war ein Bieber)! Dylan ist auch auf dem Foto zu sehen. Er hat mir seinen Alltag in Texas gezeigt.