  3. Suche

Isabelle verrät sieben Antworten zu ihrer USA-Reise

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

So lief's hinter den Kulissen:Isabelle verrät euch alles über ihre Reise

Wer war alles auf Isabelles Reise dabei? Was war das Coolste, das sie erlebt hat? Und was hat sie total überrascht? Hier gibt's 7 Antworten auf 7 Fragen! ⬇️

Aufnahme eines Filmteams am Strand.

Wie es hinter den Kulissen ablief? Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest! 😊

Quelle: ZDF

Isabelle ist in die USA gereist und hat sich angeschaut, wie dort der Alltag von Kindern und ihren Familien so aussieht. Wie ihre Reise hinter den Kulissen ablief und was ihr in dem Land am besten gefallen hat, das verrät sie euch selbst:

Schaut euch hier das ganze logo! extra an:

Collage: Isabelle schaut in die Kamera mit den Händen an der Hüfte. Darüber ein Fragezeichen und eine USA-Flagge. Daneben zwei Bilder von einer steinigen Landschaft in Texas und Palmen mit Skyline von Los Angeles, darunter ein Schulbus und die Freiheitsstatue. Der Hintergrund ist blau rosa.

Wie leben Kinder in den USA? Isabelle will es herausfinden.

03.11.2026 | 25:05 min

Alle Infos rund um die USA: