logo! - die Kindernachrichten des ZDF
So lief's hinter den Kulissen:Isabelle verrät euch alles über ihre Reise
Wer war alles auf Isabelles Reise dabei? Was war das Coolste, das sie erlebt hat? Und was hat sie total überrascht? Hier gibt's 7 Antworten auf 7 Fragen! ⬇️
Isabelle ist in die USA gereist und hat sich angeschaut, wie dort der Alltag von Kindern und ihren Familien so aussieht. Wie ihre Reise hinter den Kulissen ablief und was ihr in dem Land am besten gefallen hat, das verrät sie euch selbst:
Schaut euch hier das ganze logo! extra an:
Alle Infos rund um die USA:
Lernt mehr über das Land und alle 50 Staaten.
Themenseite
3D-Ansicht:Reist durch die USA und ihre 50 Staaten
Entdeckt das Land mit all seinen Besonderheiten.
Klickt euch durch die Karte!
logo! Quiz:Testet euer USA-Wissen
Wie gut kennt ihr das Land wirklich? Macht hier den Check!
Macht mit!