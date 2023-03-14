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Einfach erklärt:Das Problem mit der UN-Klimakonferenz
Auf den UN-Klimakonferenzen wird nur geredet aber es ändert sich nichts - so kritisieren einige. Was genau das Problem ist, erfahrt ihr hier.
Kommentare
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18 Kommentare
- FERDINAND MATHEWS
Ich finde auch, dass er seine Position missbraucht.
- Laura
Außerdem würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal eine Themenseite zum Thema Tierschutz machen könntet. Ich und meine Freundin wollen wenn wir größer sind eine kleine Demo auf dem Gehweg machen Liebe Grüße Laura
- Laura
Ich finde, es sollte auf jeden Fall mehr für Klimaschutz und Klimawandel getan werden. Außerdem ist das Klima überaus wichtig, am besten wäre es, das wirklich alle auf der Welt das Klima wichtig nehmen würden und weniger CO2 in die Luft aufsteigen würde. Ich mag solche Videos und finde sie interessant, weil man von ihnen viel lernen kann. Liebe Grüße Laura
- 22.01.2002
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