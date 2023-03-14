Ich finde, es sollte auf jeden Fall mehr für Klimaschutz und Klimawandel getan werden. Außerdem ist das Klima überaus wichtig, am besten wäre es, das wirklich alle auf der Welt das Klima wichtig nehmen würden und weniger CO2 in die Luft aufsteigen würde. Ich mag solche Videos und finde sie interessant, weil man von ihnen viel lernen kann. Liebe Grüße Laura