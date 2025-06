logo!: Basketball-Talente hoffen auf Platz in der NBA

Viele Nachwuchs-Basketballer träumen davon, in der NBA (gesprochen: än bii äi) zu spielen, der besten Basketball-Liga der Welt in den USA . Bei einer Talente-Auswahl , dem sogenannten Draft , kann dieser Traum für einige wahr werden.

NBA sucht neue Superstars

Am 25. Juni findet in New York wieder eine Talente-Auswahl statt. Dabei wählen NBA-Teams junge Spieler aus, die künftig für sie spielen dürfen. Wer es in die Liga schafft, gilt als besonders talentiert und kann später auch sehr viel Geld verdienen. Die besten Spieler bekommen mehrere Millionen US-Dollar im Jahr. Das ist mehr als viele Fußball-Profis in Deutschland verdienen.