Wahlen in Serbien - Die Protestbewegung gewinnt deutlich

Im November 2024 ist bei einem Bahnhof in Serbien ein Dach eingestürzt. 16 Menschen starben bei dem Unglück. Viele Menschen in Serbien sind der Meinung, dass die Regierung schuld an dem Unglück gewesen sei. Sie sagen, die Politikerinnen und Politiker hätten sich mit Geld bestechen lassen und nicht genug kontrolliert, ob der Bahnhof sicher gebaut wurde. Studentinnen und Studenten organisierten schließlich Demonstrationen. Sie forderten, dass aufgeklärt wird, wer Schuld an dem Unglück hat. Immer mehr Menschen schlossen sich den Demonstrationen an. Schließlich forderten die Demonstranten, den Rücktritt der Regierung. Aus den Protesten heraus entstand die sogenannte "Studentenliste", die zu den Wahlen angetreten ist und sie nun auch gewonnen hat.