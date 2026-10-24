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Rätsel zum 24. Oktober

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Rätsel zum 24. Oktober

Eine schöne alte Tür und Fenster, durch die goldenes Licht einfällt.
Ausgrabungsstätte in Nippur, heutiger Irak
Viele Menschen in der Abendsonne in einer Fußgängerzone.
Gehirn mit leuchtenden Synapsen
Einsamer Fahrradfahrer im Winter
Alte Truhe voller alter Bücher, Schriften und Zeug.
Schöner großer Vollmond
Sehr alte Bücher
Regalreihe in einer Bilbliothek mit Kinderbüchern

7 Tipps zum Mitraten

... mal sehen, wie viel Tipps ihr braucht, um auf die Antwort zu kommen!

Quelle: Imago/UTG