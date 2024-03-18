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Schlaftypen: Nicht jeder schläft gleich!

Grafik Schlaftypen

Ob ihr eher Morgenmenschen oder Morgenmuffel seid, ist tatsächlich angeboren – es gibt nämlich unterschiedliche Schlaftypen. Wir erklären es euch.

Mehr zum Thema Schlafen könnt ihr hier nachlesen:

  1. Schlafendes Kind mit Kuscheltier - Gedankenblase mit Schäfchen

    logo!:10 Tipps zum Einschlafen

Und welcher Schlaftyp seid ihr? Eher Team Frühaufsteher oder Team Langschläfer?

Kommentare

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46 Kommentare
  • Vincenca
    Morgen Mensch
  • Emmi
    Also ich bin totaler Langschläfer, aber manchmal so ein Wunder steh ich um 2:00 Uhr nachts auf
  • THEA!
    Ich bin eine Eule!
  • Astethic 🫶🏻
    Ich bin eine Lerche und ich bin am 16.3 11 geworden und ich stehe in den Ferien um 08:30 auf 😅