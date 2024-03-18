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Schlaftypen: Nicht jeder schläft gleich!
Ob ihr eher Morgenmenschen oder Morgenmuffel seid, ist tatsächlich angeboren – es gibt nämlich unterschiedliche Schlaftypen. Wir erklären es euch.
Mehr zum Thema Schlafen könnt ihr hier nachlesen:
logo!:10 Tipps zum Einschlafen
Und welcher Schlaftyp seid ihr? Eher Team Frühaufsteher oder Team Langschläfer?
Kommentare
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46 Kommentare
- Vincenca
Morgen Mensch
- Emmi
Also ich bin totaler Langschläfer, aber manchmal so ein Wunder steh ich um 2:00 Uhr nachts auf
- THEA!
Ich bin eine Eule!
- Astethic 🫶🏻
Ich bin eine Lerche und ich bin am 16.3 11 geworden und ich stehe in den Ferien um 08:30 auf 😅