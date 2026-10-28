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Schule besser machen? Geht klar!:Als Schülervertretung könnt ihr mitreden
POV: Ihr könnt an eurer Schule wirklich was verändern. Wie die Schülervertretung funktioniert und wie ihr mitmischen könnt, lest ihr hier!
Stellt euch vor, ihr könntet euren Schulalltag ein bisschen cooler machen: mehr Sitzplätze auf dem Schulhof, spannendere Projekttage oder ganz neue Ideen? In einer Schülervertretung könnt ihr mitreden und euch dafür einsetzen, dass sich etwas ändert.
Die heißt je nach Schule und Bundesland SV (Schülervertretung), SMV (Schülermitverantwortung) oder anders.
- 💡Ideen einbringen: Zum Beispiel mit Trinkwasserspendern in der Schule oder längeren Pausen.
- 🎉Projekte organisieren: Zum Beispiel eine Sammelaktion für Spenden oder einen Projekttag gegen Mobbing.
- 🤝Bei Problemen unterstützen: Zum Beispiel helfen, wenn es Streit in der Klasse gibt, oder ein Problem bei der Schulleitung ansprechen.
- 🗣️Bei Entscheidungen mitreden: Zum Beispiel Vorschläge für neue Spielgeräte auf dem Schulhof machen oder bei Gesprächen über Schulregeln die Meinung der Schülerinnen und Schüler einbringen.
Wichtig ist: Die SV kann sich für eure Wünsche einsetzen. Sie kann aber nicht alles allein entscheiden. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Zebrastreifen vor eurer Schule wünscht, kann die SV den Wunsch weitergeben. Ob es einen Zebrastreifen geben wird, entscheidet aber die Stadt oder Gemeinde. Das wünschen sich Schüler in Deutschland:
Wer gehört zur Schülervertretung?
Oft geht es in eurer Klasse los: Ihr wählt die Klassensprecherinnen und den Klassensprecher. Sie vertreten eure Klasse und geben eure Ideen und Wünsche zum Beispiel an den Schulleiter weiter. An vielen Schulen gibt es auch Schülersprecherinnen, Schülersprecher oder ein ganzes Team. Wie die Schülervertretung genau funktioniert, ist von Schule zu Schule unterschiedlich.
Ihr müsst nicht unbedingt Klassensprecherin oder Klassensprecher sein, um euch einzubringen. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr euch an eure Klassen- oder Schülersprecherinnen und Schülersprecher wenden. An vielen Schulen könnt ihr auch bei SV-Projekten helfen oder an Treffen teilnehmen. Fragt einfach nach, wie die Schülervertretung an eurer Schule organisiert ist.
Das Gute daran: Wenn ihr mitmacht, könnt ihr lernen, eure Meinung zu sagen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und eure Schule mitzugestalten.
Von der Schule bis in die Politik
Schülervertretung gibt es nicht nur an einzelnen Schulen. Sie ist auf mehreren Ebenen organisiert:
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
🗣️ Wart ihr schon mal Klassensprecherin oder Klassensprecher oder habt ihr euch schon einmal in der SV engagiert? Schreibt uns unten in die Kommentare!⬇️
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