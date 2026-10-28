POV: Ihr könnt an eurer Schule wirklich was verändern. Wie die Schülervertretung funktioniert und wie ihr mitmischen könnt, lest ihr hier!

Kleine Ideen können große Veränderungen anstoßen. Die Schülervertretung hilft dabei, sie voranzubringen. Quelle: IMAGO / Pond5 Images

Stellt euch vor, ihr könntet euren Schulalltag ein bisschen cooler machen: mehr Sitzplätze auf dem Schulhof, spannendere Projekttage oder ganz neue Ideen? In einer Schülervertretung könnt ihr mitreden und euch dafür einsetzen, dass sich etwas ändert.

Die heißt je nach Schule und Bundesland SV (Schülervertretung), SMV (Schülermitverantwortung) oder anders.

Eine Schülervertretung kann unter anderem: 💡 Ideen einbringen: Zum Beispiel mit Trinkwasserspendern in der Schule oder längeren Pausen.

Zum Beispiel mit Trinkwasserspendern in der Schule oder längeren Pausen. 🎉 Projekte organisieren: Zum Beispiel eine Sammelaktion für Spenden oder einen Projekttag gegen Mobbing.

Zum Beispiel eine Sammelaktion für Spenden oder einen Projekttag gegen Mobbing. 🤝 Bei Problemen unterstützen: Zum Beispiel helfen, wenn es Streit in der Klasse gibt, oder ein Problem bei der Schulleitung ansprechen.

Zum Beispiel helfen, wenn es Streit in der Klasse gibt, oder ein Problem bei der Schulleitung ansprechen. 🗣️Bei Entscheidungen mitreden: Zum Beispiel Vorschläge für neue Spielgeräte auf dem Schulhof machen oder bei Gesprächen über Schulregeln die Meinung der Schülerinnen und Schüler einbringen.

Wichtig ist: Die SV kann sich für eure Wünsche einsetzen. Sie kann aber nicht alles allein entscheiden. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Zebrastreifen vor eurer Schule wünscht, kann die SV den Wunsch weitergeben. Ob es einen Zebrastreifen geben wird, entscheidet aber die Stadt oder Gemeinde. Das wünschen sich Schüler in Deutschland:

Was nervt? Was könnte besser werden? 15.10.2026 | 1:25 min

Wer gehört zur Schülervertretung?

Oft geht es in eurer Klasse los: Ihr wählt die Klassensprecherinnen und den Klassensprecher. Sie vertreten eure Klasse und geben eure Ideen und Wünsche zum Beispiel an den Schulleiter weiter. An vielen Schulen gibt es auch Schülersprecherinnen, Schülersprecher oder ein ganzes Team. Wie die Schülervertretung genau funktioniert, ist von Schule zu Schule unterschiedlich.

Wie könnt ihr mitmachen?💡 Ihr müsst nicht unbedingt Klassensprecherin oder Klassensprecher sein, um euch einzubringen. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr euch an eure Klassen- oder Schülersprecherinnen und Schülersprecher wenden. An vielen Schulen könnt ihr auch bei SV-Projekten helfen oder an Treffen teilnehmen. Fragt einfach nach, wie die Schülervertretung an eurer Schule organisiert ist.



Das Gute daran: Wenn ihr mitmacht, könnt ihr lernen, eure Meinung zu sagen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und eure Schule mitzugestalten.

Von der Schule bis in die Politik

Schülervertretung gibt es nicht nur an einzelnen Schulen. Sie ist auf mehreren Ebenen organisiert:

1. In der Schule Hier geht es um euren Alltag: Was läuft gut? Was könnte sich ändern? Die SV oder SMV sammelt Ideen und setzt sich gegenüber Lehrkräften und Schulleitung für die Schülerinnen und Schüler ein. 2. In der Stadt oder im Landkreis Was mehrere Schulen in eurer Stadt oder Region betrifft, können Schülervertretungen verschiedener Schulen gemeinsam angehen. Sie sammeln Wünsche und setzen sich zum Beispiel für bessere Schulwege oder mehr Angebote für Kinder und Jugendliche ein. 3. Im Bundesland In jedem der 16 Bundesländer gibt es eine Schülervertretung auf Landesebene. Sie vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Politikerinnen und Politikern im jeweiligen Bundesland und beschäftigt sich mit Fragen rund um Schule und Bildung. Wie diese Vertretung genau heißt und wie sie aufgebaut ist, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. 4. In ganz Deutschland Auch auf Bundesebene gibt es eine Vertretung: die "Bundesschüler*innenkonferenz" (BSK). Dort tauschen sich die Schülervertretungen der Bundesländer aus und setzen sich gemeinsam für die Interessen von Schülerinnen und Schülern in ganz Deutschland ein. 15 von 16 Schülervertetungen der Bundesländer sind Mitglied der BSK. Die Vertretung von Nordrhein-Westfalen gehört nicht dazu, nimmt aber trotzdem an den Sitzungen teil.

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.

🗣️ Wart ihr schon mal Klassensprecherin oder Klassensprecher oder habt ihr euch schon einmal in der SV engagiert? Schreibt uns unten in die Kommentare!⬇️

live bei "logo!" : Ihre Schule gewinnt den Deutschen Schulpreis Die zwei Schulsprecherinnen Melina und Simona verraten, was ihre Schule besonders macht. Video 0:57