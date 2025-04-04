logo!: Diese seltene Blume wächst gerade in der Türkei

Wenn man sich diese Blume so anschaut, dann möchte man ihnen doch Schokolade, Eis und ein Taschentuch reichen, oder? Mit dem hängenden Köpfchen sehen sie ganz schön traurig aus.

Ganz schön wertvoll! Quelle: imago

Selten und gut geschützt

Dabei sind diese Blumen, die zu den Liliengewächsen gehören, etwas ganz Besonderes. "Kaiserkrone" werden sie genannt oder "weinende Braut". Wegen der hängenden Köpfe, ist klar. In der Natur in ihrer Heimat sind die Blumen sehr selten und werden streng geschützt.

Zu Hause sind sie in Teilen von West- und Südasien, zum Beispiel in der Türkei, Pakistan oder Afghanistan. Sie wachsen in den Bergen, in einer Höhe von etwa 1.200 bis 3.000 Metern – und blühen nur einige Wochen im Jahr.

Wer sie sehen will, muss klettern

Gerade ist es wieder soweit: In einem Gebirge im Süden der Türkei lassen die Blumen gerade ihre Blüten hängen. Einige Menschen kraxeln deshalb bis auf eine Höhe von 2.957 Metern, um die Kaiserkronen zu bewundern.

Wer es wagt, eine der Blumen in der Türkei zu pflücken, muss mit einer hohen Strafe rechnen: Etwa 8.000 Euro kann das kosten. Die Blume soll nämlich besonders geschützt werden, weil sie so besonders ist. Dann doch lieber ein kostenloses Erinnerungsfoto.

Diesen Text hat Jana geschrieben.