Heftiger Ausbruch auf der Sonne

Auf der Sonne kam es zu einem heftigen Ausbruch, der einen Sonnensturm ausgelöst hat. Was bedeutet das für uns auf der Erde?

Von Vulkanausbrüchen habt ihr bestimmt mal was gehört. Aber wusstet ihr, dass es auch Ausbrüche auf der Sonne gibt?

Was passiert da?

Immer wieder kommt es auf der Sonne zu Ausbrüchen, auch Eruptionen genannt. Dabei stößt die Sonne minikleine geladene Teilchen aus und schleudert sie ins Weltall. Es kam jetzt zu einer Sonneneruption, die so stark war wie seit Jahren nicht mehr. Viele geladene Teilchen fliegen als Sonnensturm auch in Richtung Erde.

Die Sonneneruption seht ihr hier als hellen Blitz in der Mitte. Quelle: NASA/SDO

Ist das gefährlich?

Nein, keine Sorge. Gefährlich ist das für uns nicht, denn die Erde hat ein super Schutzschild: Das Magnetfeld und die Atmosphäre, die um die Erde herum sind. Und trotzdem könnten wir den Sonnensturm hier bei uns merken.

Was könnte passieren?

Am Wochenende könnte der Sonnensturm das Strom- oder Funknetz stören. Das würdet ihr zum Beispiel merken, wenn ihr Radio hört. Und der Sonnensturm könnte noch etwas richtig Schönes anrichten: Polarlichter!

Wann und wo wir die in Deutschland sehen könnten, ist noch unklar. Aber guckt am Wochenende doch mal in den Nachthimmel, vielleicht entdeckt ihr ja welche!