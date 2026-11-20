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Von Dumplings bis Butter:Warum vor manchen Squishies gewarnt wird
Squishies gibt’s in supervielen Formen und Farben - und sind gerade voll im Trend. So süß sie aber aussehen, können manche von ihnen schädlich für unsere Gesundheit sein. ⬇️
Seid ihr Team Squishy? Oder ist das eher nichts für euch? Schreibt's in die Kommentare! 🗨️
Kommentare
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2 Kommentare
- Anonym
Ich finde die dinger voll eklig
- Thalea
Ein Squishy ist mal ausgelaufen