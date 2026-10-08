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Teresa testet ... Baseball!

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Schafft sie die Challenge?:Teresa testet ... Baseball!

Grafik: Cutout Reporterin Teresa in Baseball-Outfit und daneben Foto Baseballmannschaft

Die Deutschen Meisterschaften der Baseball-Jugend stehen an. Höchste Zeit für Reporterin Teresa, die Sportart zu testen. Ob sie die Challenge der U12 meistert?

Welche Sportart soll Teresa als Nächstes testen? Schreibt uns unten in die Kommentare ⬇️

Teresa testet ... noch mehr!

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Kommentare

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18 Kommentare
  • Gast
    Windsurfen wäre cool.
  • Caro
    Bouldern das macht unheimlich viel Spaß
  • Andy
    Basketball
  • Mausi
    Feldhockey bitte