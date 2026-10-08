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Schafft sie die Challenge?:Teresa testet ... Baseball!
Die Deutschen Meisterschaften der Baseball-Jugend stehen an. Höchste Zeit für Reporterin Teresa, die Sportart zu testen. Ob sie die Challenge der U12 meistert?
Welche Sportart soll Teresa als Nächstes testen? Schreibt uns unten in die Kommentare ⬇️
Teresa testet ... noch mehr!
logo!:Teresa testet … GewichthebenVideo2:54
logo!:Teresa testet … Rugby!Video2:51
logo!:Teresa testet … KugelstoßenVideo2:44
logo!:Teresa testet … Eishockey!Video2:42
Kommentare
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18 Kommentare
- Gast
Windsurfen wäre cool.
- Caro
Bouldern das macht unheimlich viel Spaß
- Andy
Basketball
- Mausi
Feldhockey bitte