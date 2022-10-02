Klar, ein neues Handy ist toll! Aber: Smartphone, Tablet und Co. enthalten wertvolle Bodenschätze, von denen viele ursprünglich aus dem Regenwald stammen. Nutzt eure elektronischen Geräte also so lange wie möglich oder lasst sie reparieren. Schmeißt sie nicht einfach weg, sondern verschenkt sie weiter oder gebt die Geräte im Geschäft zurück. So gehen wertvolle Rohstoffe nicht komplett verloren, denn viele dieser Rohstoffe können wiederverwendet werden. Je weniger Geräte wir neu kaufen, desto mehr schützen wir den Regenwald.