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5 Tipps:Wie wir den Regenwald schützen können
- Regenwälder sind wichtig für das weltweite Klima.
- Menschen haben große Teile des Regenwaldes zerstört.
- Es gibt Dinge, die jeder beachten kann, um den Regenwald zu schützen.
Regenwälder gibt es an vielen Orten auf der Erde. Sie haben wichtige Aufgaben, zum Beispiel speichern sie jede Menge CO₂ und das ist gut fürs Klima. Doch in den vergangenen Jahren wurde bereits viel Regenwald zerstört, durch Abholzung oder Rodung und Brände. Und: Das passiert immer noch.
Er ist super wichtig und trotzdem machen wir ihn kaputt.
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Das können wir zwar nicht so einfach stoppen. Aber es gibt immerhin ein paar Dinge, die wir auch von Deutschland aus tun können, um den Regenwald zu schützen.
Was diese Schüler für den Regenwald getan haben
logo! hat am 14.10.2026 über den Schutz des Regenwaldes berichtet.
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