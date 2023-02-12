Ein Footballfeld ist in zwei Spielhälften aufgeteilt. Das Feld ist 120 Yards lang. Das sind ungefähr 110 Meter, also in etwa vergleichbar mit einem Fußballplatz. Am Ende jeder Spielhälfte gibt es die sogenannte Endzone - die will die gegnerische Mannschaft erreichen.



Außerdem gibt es an beiden Enden des Feldes zwei Tore. Die sehen aber nicht so aus wie beim Fuß- oder Handball, sondern eher wie ein eckiges "U" auf einem Pfeiler.