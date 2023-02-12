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American Football - so funktioniert der Sport

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Sport aus den USA:So funktioniert American Football

  • American Football ist eine der beliebtesten Sportarten in den USA.
  • Es ist ungefähr so beliebt wie bei uns Fußball.
  • Die Regeln sind allerdings ganz anders - hier lest ihr die wichtigsten.

Beim American Football geht es darum, den Ball in die Endzone des Gegners zu bringen. Unter anderem dafür gibt es Punkte. Am Ende hat das Team gewonnen, das - logisch - die meisten Punkte hat.

Patriots-Spieler James White auf dem Weg zum entscheidenden Touchdown. Rechts Deion Jones

American Football ist der beliebteste Sport in den USA.

Quelle: dpa

Das Wichtigste rund um's Spiel:

So holen die Spieler Punkte:

American Football in den USA

In der NFL spielen 32 Teams. Das ist die "National Football League". Die besten zwei Teams spielen jedes Jahr beim Super Bowl, dem Finale der Liga, um den Meisterschaftstitel. Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt.

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