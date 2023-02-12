Sport aus den USA:So funktioniert American Football
American Football ist eine der beliebtesten Sportarten in den USA.
Es ist ungefähr so beliebt wie bei uns Fußball.
Die Regeln sind allerdings ganz anders - hier lest ihr die wichtigsten.
Beim American Football geht es darum, den Ball in die Endzone des Gegners zu bringen. Unter anderem dafür gibt es Punkte. Am Ende hat das Team gewonnen, das - logisch - die meisten Punkte hat.
Das Wichtigste rund um's Spiel:
Ein Footballfeld ist in zwei Spielhälften aufgeteilt. Das Feld ist 120 Yards lang. Das sind ungefähr 110 Meter, also in etwa vergleichbar mit einem Fußballplatz. Am Ende jeder Spielhälfte gibt es die sogenannte Endzone - die will die gegnerische Mannschaft erreichen.
Außerdem gibt es an beiden Enden des Feldes zwei Tore. Die sehen aber nicht so aus wie beim Fuß- oder Handball, sondern eher wie ein eckiges "U" auf einem Pfeiler.
Der Football, der übrigens auch Pigskin (auf deutsch: Schweinshaut) genannt wird, ist nicht wie ein normaler Ball rund, sondern sieht eher aus wie ein Ei. So kann der Ball nämlich viel besser fliegen und weiter geworfen werden.
Bei einem Spiel treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Für jede Mannschaft stehen gleichzeitig elf Spieler auf dem Feld. Insgesamt gehören deutlich mehr zu einer Mannschaft. Sie sind in mehrere Gruppen eingeteilt, vor allem in Angriff und Verteidigung - also Offense und Defense.
Die Spieler haben verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Hier sind drei Beispiele:
Der Quarterback ist für die entscheidenden Pässe zuständig. Er ist der wichtigste Spieler in einer Mannschaft und entscheidet zum Beispiel, wie ein Spielzug abläuft. In der Regel bekommt er als erstes den Ball.
Gefangen werden die Pässe meistens von Spielern, die die Position Wide Receiver spielen.
Der Runningback versucht, mit dem Ball so weit wie möglich nach vorne zu rennen. Die Verteidiger versuchen, ihn zu stoppen.
Ein Spiel dauert insgesamt 60 Minuten. Allerdings werden die nicht an einem Stück gespielt, sondern in vier Teile mit je 15 Minuten aufgeteilt. Und: Weil es oft Unterbrechungen gibt, dauert ein Spiel oft länger.
So holen die Spieler Punkte:
Ein Spiel besteht aus ganz vielen einzelnen Spielzügen. Dabei stehen sich immer die Verteidiger der einen Mannschaft und die Angreifer der anderen gegenüber - und natürlich wechseln sie sich ab.
Die Angreifer versuchen den Ballin die Endzone des Gegners zu bringen. Die Verteidiger wollen das verhindern.
Das Footballfeld ist in Yards aufgeteilt. Die Yards erkennst du an Linien und kleinen Markierungen auf dem Feld. Im Spiel versuchen die Teams, so weit wie möglich mit dem Ball vorzurücken. Dafür können sie entweder passen oder mit dem Ball rennen.
Die Teams haben immer vier Versuche, um zehn Yards voranzukommen. Schaffen sie das nicht, bekommt die andere Mannschaft den Ball.
Mit einem Touchdown kann eine Mannschaft Punkte holen. Dabei wird der Ball bis in die gegnerische Endzone gebracht. Das bringt sechs Punkte.
Auch mit einem Field Goal können Punkte erzielt werden. Wenn der Ball zwischen den beiden großen Stangen hinter der Endzone gekickt wird, gibt es drei Punkte.
American Football in den USA
In der NFL spielen 32 Teams. Das ist die "National Football League". Die besten zwei Teams spielen jedes Jahr beimSuper Bowl, dem Finale der Liga, um den Meisterschaftstitel. Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt.