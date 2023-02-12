Super Bowl - das riesige Sportevent in den USA

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Der Super Bowl ist das Finalspiel der "National Football League" , kurz NFL.

, kurz NFL. Für viele Menschen, vor allem in den USA, ist es das wichtigste Sportereignis des Jahres.

Der Super Bowl ist eines der weltweit größten Sportereignisse. Es ist das Finale der Profi-Football-Liga der USA. Zu dieser Liga gehören 32 Mannschaften.

2024 spielten die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers um den Titel. Quelle: Imago/USA Today Network/Zuma Wire/IMAGO/Tammy Ljungblad

Riesiges Sportereignis

American Football ist in den USA ungefähr so beliebt wie Fußball bei uns. Der Super Bowl ist das Highlight in jeder Saison. Und darum sind dort zum Endspiel die Leute total aus dem Häuschen. Viele schauen das Ereignis gemeinsam bei einer Super Bowl Party.

In der Halbzeitshow treten immer berühmte Stars auf wie Michael Jackson, Shakira, Beyoncé oder Jennifer Lopez.

2020 traten Jennifer Lopez und Shakira gemeinsam auf. Quelle: reuters

Warum der Super Bowl eigentlich "Super Bowl" heißt

Ursprünglich hieß das Finale der NFL gar nicht Super Bowl, sondern "AFL-NFL World Championship Game". Der Name ist aber ziemlich umständlich. Deswegen wurde nach einem anderen Namen gesucht, den man sich besser merken kann.

Im Jahr 1967 hatte Lamar Hunt, der damalige Besitzer der Kansas City Chiefs, die zündende Idee: Er beobachtete seine siebenjährige Tochter beim Spielen mit einem sogenannten "Super Ball". Die Endspiele der College-Mannschaften wurden schon damals als "Bowl Games" bezeichnet, weil die großen Stadien, in denen diese Spiele stattfinden, von der Form her an eine Schüssel (englisch "bowl") erinnern. So kam Lamar Hunt auf den Namen "Super Bowl", der seitdem für die Finalspiele der NFL verwendet wird.

So sieht der Ball beim Football aus. Quelle: IMAGO / USA TODAY Network

Goldgrube Super Bowl

Bei dem riesigen TV-Ereignis geht es allerdings nicht nur um Football, sondern auch um viel Geld. Für ein Ticket zahlen die Fans schon mal mehrere Tausend Euro. Auch die Fernsehsender, die das Spiel zeigen, müssen ziemlich viel dafür bezahlen.