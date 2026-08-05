Im öffentlichen Verkehr dürfen E-Scooter auf Radwegen genutzt werden. Gibt es keine, dürft ihr auf der Straße fahren. Außerhalb von Orten ist auch der Seitenstreifen erlaubt. Auf dem Gehweg dürfen E-Scooter nicht fahren – es sei denn, ein Schild erlaubt es ausdrücklich. Auf privaten Grundstücken dürfen theoretisch auch unter 14-Jährige E-Scooter fahren, wenn Mama oder Papa das erlauben.