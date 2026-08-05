Flott aber sicher unterwegs:E-Scooter Regeln für Jugendliche
🛴 E-Scooter anschmeißen und looo – HALT! Scooter fahren macht viel Spaß. Doch es gibt einige Regeln, die ihr beachten müsst, bevor ihr losdüsen könnt. logo! fasst sie für euch zusammen.
Ab 14 Jahren könnt ihr mit den E-Scootern unterwegs sein. Einen Führerschein braucht ihr dafür aber nicht.
Maximal 20 km/h schnell dürft ihr fahren. Alle Scooter die schneller fahren, erhalten keine sogenannte Betriebserlaubnis. Diese Erlaubnis braucht jeder Scooter aber, damit er auch benutzt werden darf.
Auch wenn es keine offizielle Pflicht gibt einen Helm zu tragen: Expertinnen und Experten empfehlen immer einen Helm zu tragen, wenn ihr E-Scooter fahrt.
... dürft ihr während der Fahrt nicht in der Hand halten.Wer erwischt wird, muss mindestens 10€ Strafe zahlen. Erlaubt ist das Handy nur mit einer Halterung und Freisprechfunktion.
Im öffentlichen Verkehr dürfen E-Scooter auf Radwegen genutzt werden. Gibt es keine, dürft ihr auf der Straße fahren. Außerhalb von Orten ist auch der Seitenstreifen erlaubt. Auf dem Gehweg dürfen E-Scooter nicht fahren – es sei denn, ein Schild erlaubt es ausdrücklich. Auf privaten Grundstücken dürfen theoretisch auch unter 14-Jährige E-Scooter fahren, wenn Mama oder Papa das erlauben.
Zu Zweit auf dem E-Scooter: klingt nach viel Spaß, ist aber ganz schön gefährlich. Deshalb ist das in ganz Europa verboten.
Am besten stellt ihr eure Scooter am Straßenrand oder Gehweg ab – wenn dadurch niemand behindert wird. In Fußgängerzonen ist das parken der E-Scooter nur dann erlaubt, wenn dort überhaupt Scooter fahren dürfen.
Einmal abchecken bitte – das braucht euer E-Scooter:
Ein weißes Vorderlicht und ein rotes Rücklicht
zwei unabhängige Bremsen
eine gut hörbare Klingel
Wichtig: Jeder Scooter muss versichert werden, bevor ihr losfahren könnt. Das ist etwas worum sich eure Eltern kümmern müssen, wenn sie einen E-Scooter kaufen. Ist euer Scooter einmal angemeldet, bekommt er eine Versicherungsplakette – quasi ein extra Abzeichen – das an dem Scooter angebracht werden muss.
Für Jugendliche sind besonders diese Regeln wichtig. Bevor ihr mit einem E-Scooter losfahrt, sprecht am besten noch einmal mit euren Eltern oder einer anderen erwachsenen Person darüber, worauf ihr achten müsst.
Mehr Probleme mit E-Scootern
Warum es trotz dieser Regeln immer wieder Unfälle mit E-Scootern gibt und was eine Unfallforscherin dazu sagt, erfahrt ihr hier: ⬇️
Diesen Text hat Pauline geschrieben.
logo! hat am 05.08.2026 in der Sendung über dieses Thema berichtet.