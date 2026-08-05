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E-Scooter: So könnt ihr sicher rumdüsen

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Flott aber sicher unterwegs:E-Scooter Regeln für Jugendliche

🛴 E-Scooter anschmeißen und looo – HALT! Scooter fahren macht viel Spaß. Doch es gibt einige Regeln, die ihr beachten müsst, bevor ihr losdüsen könnt. logo! fasst sie für euch zusammen.

E-Roller Regeln; 20 km/h; ein E-Roller auf dem Fahrradweg; ein durchgestrichenes Handy; ein Fahrradhelm

Ganz schön viel, was man beim E-Scooter fahren so beachten muss.

Quelle: IMAGO / Depositphotos; IMAGO / Hanno Bode

Für Jugendliche sind besonders diese Regeln wichtig. Bevor ihr mit einem E-Scooter losfahrt, sprecht am besten noch einmal mit euren Eltern oder einer anderen erwachsenen Person darüber, worauf ihr achten müsst.

Mehr Probleme mit E-Scootern

Warum es trotz dieser Regeln immer wieder Unfälle mit E-Scootern gibt und was eine Unfallforscherin dazu sagt, erfahrt ihr hier: ⬇️

E-Roller; trauriger Emoji

E-Scooter fahren ist nicht gleich Fahrradfahren.

05.08.2026 | 2:13 min

Diesen Text hat Pauline geschrieben.

logo! hat am 05.08.2026 in der Sendung über dieses Thema berichtet.

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