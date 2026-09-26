Englisch, Spanisch und Co. : Fremdsprachen lernen trotz KI?!

26.09.2026 | 18:00

Spanisch, Englisch, Französisch - muss man das wirklich noch lernen? Dank KI doch inzwischen völlig unnötig, oder? Nein! Drei Gründe, die fürs Lernen sprechen ⬆️