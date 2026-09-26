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Fremdsprachen lernen trotz KI?

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Englisch, Spanisch und Co. :Fremdsprachen lernen trotz KI?!

Spanisch, Englisch, Französisch - muss man das wirklich noch lernen? Dank KI doch inzwischen völlig unnötig, oder? Nein! Drei Gründe, die fürs Lernen sprechen ⬆️

Grafik: Host Johanna schaut nachdenklich, dahinter Handy mit Länderflaggen, darüber Schrift "Fremdsprachen lernen voll unnötig?"

Fremdsprachen lernen - muss das noch sein?

26.09.2026 | 0:55 min

Welche Sprachen lernt ihr gerade in der Schule und habt ihr Lerntipps? ⬇️💬✍️

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