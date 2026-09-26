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Englisch, Spanisch und Co. :Fremdsprachen lernen trotz KI?!
Spanisch, Englisch, Französisch - muss man das wirklich noch lernen? Dank KI doch inzwischen völlig unnötig, oder? Nein! Drei Gründe, die fürs Lernen sprechen ⬆️
Welche Sprachen lernt ihr gerade in der Schule und habt ihr Lerntipps? ⬇️💬✍️
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