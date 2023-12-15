Wenn man genauer über Geld nachdenkt, ist es eigentlich eine verrückte Idee: Ein Geldschein ist nur bedrucktes Papier, trotzdem kann man damit einkaufen gehen. Die Idee des Geldes kommt vom Tauschhandel. Stellt euch vor, ihr wollt einen Radiergummi haben, habt aber nur ein Lineal. Also fragt ihr jemanden, ob er tauschen kann. Das Problem: Derjenige hat auch keinen Radiergummi, hätte aber gerne das Lineal. Und da hilft das Geld weiter: Die Person gibt euch für das Lineal Geld. Mit diesem Geld könnt ihr dann bei jemand anderem einen Radiergummi bekommen. Geld ist also ein Tauschmittel: Ihr müsst nicht genau die Person finden, die hat, was ihr wollt und gleichzeitig will, was ihr habt.