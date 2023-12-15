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Inflation: Warum nicht einfach mehr Geld gedruckt wird

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Alles wird teurer:Warum nicht einfach mehr Geld gedruckt wird

Eis, Schokolade oder Schulbücher: Vieles wird teurer und die Menschen müssen mehr Geld bezahlen. Könnte man das Problem lösen, indem man einfach mehr Geld druckt und den Menschen gibt? Warum das nichts bringen würde, erklären wir hier.

Wieso stellt die Bundesbank nicht einfach eine ganze Menge Geld her? Warum dadurch niemand reicher werden würde, erklären wir euch hier.

Wieso stellt die Bundesbank nicht einfach eine ganze Menge Geld her? Warum dadurch niemand reicher werden würde.

Quelle: IMAGO / Depositphotos

Alles kostet Geld und meistens hat man das Gefühl, man hat zu wenig, oder? Wenn doch die Bundesbank, also so etwas wie die oberste Bank in Deutschland, Geld druckt, könnte sie dann nicht einfach mehr drucken? Dann hätten doch alle mehr Geld. Doch das ist keine gute Idee. Das hat etwas damit zu tun, dass Geld nur ein Tauschmittel ist.

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 19.10.2026.