5 Dinge für mehr Klimaschutz

Es gibt nicht die EINE Sache, die hilft, damit der Klimawandel komplett ausgebremst wird. Um ihn aufzuhalten, müssen viele Menschen auf der ganzen Welt etwas dagegen tun.

Diese 5 Dinge können gegen die Erderwärmung helfen

1. Weniger Treibhausgase Quelle: reuters Forschende haben schon lange herausgefunden, dass in unserer Erdatmosphäre viel zu viele Treibhausgase sind. Das Problem: Je mehr Treibhausgase in der Luft sind, desto wärmer wird es bei uns. Expertinnen und Experten fordern deswegen die Länder der Welt dazu auf, den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO₂ möglichst schnell stark zu senken. 2. Mehr klimafreundliche Energien Quelle: Zoonar/Berit Kessler Mit Kohle, Gas und Öl lässt sich sehr gut Energie gewinnen: Wir heizen damit und erzeugen damit einen Teil unseres Stroms. Das Problem: Dabei entsteht ganz viel CO₂ - zu viel von diesem Gas ist klimaschädlich. Viel besser wäre es also, wenn viele Länder auf klimafreundliche Energien setzen würden, wie zum Beispiel Wind- und Sonnenenergie. 3. Klimafreundliche Landwirtschaft Quelle: epa Bestimmte Arten von Landwirtschaft sind schädlich fürs Klima. Das betrifft zum Beispiel Betriebe, die massenhaft Tiere halten. Ein Problem dabei: Kühe pupsen und rülpsen ziemlich viel und geben dabei unter anderem das klimaschädliche Treibhausgas Methan in die Luft ab. Expertinnen und Experten sagen also, dass auf der ganzen Welt zum Beispiel weniger Tiere gehalten werden müssten, um den Klimawandel aufzuhalten. 4. Klimafreundlicher Verkehr Quelle: dpa Weltweit sollten Menschen - wenn möglich - lieber den Zug als das Flugzeug nutzen oder lieber aufs Fahrrad steigen als mit dem Auto durch die Gegend zu düsen. Wenn also weltweit mehr Menschen darauf achten würden, wie sie klimafreundlich von A nach B kommen, würde das uns auf unserer Erde helfen. 5. Natur schützen Quelle: dpa Wälder sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch super wichtig fürs Klima. Bäume verarbeiten das klimaschädliche Gas CO₂ und geben uns Menschen Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen. Allerdings werden gerade auf der Welt aus ganz unterschiedlichen Gründen viele Wälder zerstört. Würden viele Länder ihre Natur besser schützen, würde das auch helfen, den Klimawandel aufzuhalten.

Nichts geht ohne Politik!

In einer Sache sind sich die meisten Forschenden einig: All diese Dinge können nur erreicht werden, wenn sich Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt dafür einsetzen, dass diese fünf Punkte auch umgesetzt werden.

Und jetzt? Ihr wollt nicht nur darauf warten, bis Politikerinnen und Politiker mehr gegen den Klimawandel unternehmen? Gut, dann gibt es hier ein paar Tipps, wie auch ihr zuhause klimafreundlich leben könnt.

Umwelt- und klimafreundlich - aber wie? Im Alltag kann jeder ein kleines bisschen dabei helfen, die Umwelt mehr zu schützen und etwas weniger Kohlenstoffdioxid auszustoßen. Denn zu viel CO₂ trägt zum Klimawandel bei. Quelle: Imago

Was wir von den Kichwa lernen können

Die Kichwa sind indigene Völker in Ecuador. Ihre Art, Landwirtschaft zu betreiben, kommt besser mit dem Klimawandel klar. Denn sie nutzen heimische Pflanzen, die extremes Wetter gut aushalten. 05.01.2026 | 1:42 min

Diesen Text hat Simone geschrieben.