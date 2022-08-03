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5 Dinge für mehr Klimaschutz

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Das kann helfen!:5 Dinge für mehr Klimaschutz

Es gibt nicht die EINE Sache, die hilft, damit der Klimawandel komplett ausgebremst wird. Um ihn aufzuhalten, müssen viele Menschen auf der ganzen Welt etwas dagegen tun.

Diese 5 Dinge können gegen die Erderwärmung helfen

Nichts geht ohne Politik!

In einer Sache sind sich die meisten Forschenden einig: All diese Dinge können nur erreicht werden, wenn sich Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt dafür einsetzen, dass diese fünf Punkte auch umgesetzt werden.

Und jetzt? Ihr wollt nicht nur darauf warten, bis Politikerinnen und Politiker mehr gegen den Klimawandel unternehmen? Gut, dann gibt es hier ein paar Tipps, wie auch ihr zuhause klimafreundlich leben könnt.

Dreigeteiltes Bild. Links sieht man Kinder, die einen Müllbeutel mit Plastikflaschen in den Händen halten. In der Mitte sieht man ein Kind von hinten, das Fahrrad fährt. Rechts hält sich ein Mädcen einen Netzbeutel mit Gemüse und Obst über den Kopf.
Zwei mädchen, die hinter ihrem verkausstand auf dem Flohmarkt stehen.
Kinderhand, die Seife in der Hand hält.
Ein Mädchen, das Netzbeutel mit Obst und Gemüse darin über den Kopf hält.
Man sieht eine Brotdose mit Obst und Broten, die ein Kind in der Hand hält.
Ein Junge trinkt aus einer Trinkflasche.
Ein Kind das auf dem Fahrrad fährt. Im Fahrradkorb liegt eine Tasche.
Man sieht den Oberkörper und die Hände von einem Kind. Es schreibt mit Bleistift in ein Schulheft.
Eine Frau packt ein Buch in Zeitungspapier ein. Auf dem Tisch liegt eine Schere und Kordel.
Drei Kinder halten einen Müllbeutel mit Plastikflasche in den Händen. Ein Kind legt eine braune Plastikflasche in den Müllbeutel.
Junge, der Klopapierrolle in der Hand Hält. Im Hintergrund sieht man aufeinander gestapelte Klopapierrollen.
Eine weiße Kühlschranktür ist halb geöffnet. man sieht verschiedene Lebensmittel im Kühlschrank. Links neben dem Kühlschrank steht auf der Arbeitsplatte ein Schüssel mit Orangen.
Topf auf Herdplatte mit Deckel
Heizung wird runtergedreht von Kind
Lichtschalter wird angemacht von Mädchen Detail
Detail Smartphone wird aufgeladen
Ein Stecker wird aus einer Steckdose gezogen

Umwelt- und klimafreundlich - aber wie?

Im Alltag kann jeder ein kleines bisschen dabei helfen, die Umwelt mehr zu schützen und etwas weniger Kohlenstoffdioxid auszustoßen. Denn zu viel CO₂ trägt zum Klimawandel bei.

Quelle: Imago

Was wir von den Kichwa lernen können

Indigene Landwirtschaft gegen den Klimawandel?

Die Kichwa sind indigene Völker in Ecuador. Ihre Art, Landwirtschaft zu betreiben, kommt besser mit dem Klimawandel klar. Denn sie nutzen heimische Pflanzen, die extremes Wetter gut aushalten.

05.01.2026 | 1:42 min

Diesen Text hat Simone geschrieben.

logo! hat am 5.1.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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