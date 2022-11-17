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Klimawandel:Klimakonferenzen - deshalb sind sie wichtig!
- Auf der Weltklimakonferenz beraten Länder wie man den Klimawandel verlangsamen kann.
- Die Kritik an der Konferenz: Sie bringe zu wenig.
- Doch es gibt gute Gründe, warum sie weiter stattfinden sollte.
Bei der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) beraten Forschende, Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politiker aus fast 200 Ländern darüber, wie man die Erwärmung der Erde verlangsamen kann. Diese Konferenz findet normalerweise jedes Jahr statt. Und jedes Jahr gibt's Kritik an der Klimakonferenz. Die lautet oft so: Es wird zwar viel geredet - aber es verändert sich nix!
Woran das liegt
Aber die Klimakonferenz einfach sein lassen?
Keine gute Idee! Hier sind drei Gründe, warum die UN-Klimakonferenzen wichtig sind:
logo! hat in der Sendung am 9.11.2026 über die Klimakonferenz berichtet.
logo!:Klima und Klimawandel
logo!:Ergebnisse ein "Witz"?!