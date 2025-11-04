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Das solltet ihr wissen!:Weltklimakonferenz in der Türkei
Es ist wieder soweit: Die Weltklimakonferenz steht an! Damit ihr genau wisst, worum es da geht, haben wir für euch die wichtigsten Infos zusammengefasst. ⬇️
Jedes Jahr findet die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) statt. Sie wird deshalb auch UN-Klimakonferenz genannt. Abgekürzt wird sie aber ganz anders, und zwar "COP31". Jap, kein Scherz! Wofür das steht und alle weiteren Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt's hier:
Diesen Text haben Caro und Louisa geschrieben.
Die COP30 fand im vergangenen Jahr in Brasilien statt. Sherif war damals vor Ort und hat für euch berichtet – schaut euch sein Video hier noch einmal an:
Hier gibt's viele Infos rund um Klimawandel und Klimaschutz.
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Dieser Text wurde erstmals am 06.11.2025 veröffentlicht. Über dieses Thema berichtete logo! erneut am 09.11.2026 in der Sendung.