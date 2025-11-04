Bei dem Treffen beraten sich Fachleute sowie Politiker und Politikerinnen über den Klimawandel. Seit Jahren wird es auf der Erde immer wärmer. 2024 war das wärmste Jahr, das jemals gemessen wurde. Auf der Konferenz wird also zum Beispiel darüber gesprochen, wie man die Erwärmung der Erde verlangsamen kann.



Klimaschutz kostet außerdem Geld. Zum Beispiel, um Windräder und Solaranlagen zu bauen. Dabei sollen reichere Länder die ärmeren unterstützen. Außerdem fordern ärmere Länder mehr Geld, weil sie die Folgen des Klimawandels stärker zu spüren bekommen.