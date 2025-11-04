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COP: Was ihr über die Weltklimakonferenz wissen solltet

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Das solltet ihr wissen!:Weltklimakonferenz in der Türkei

Es ist wieder soweit: Die Weltklimakonferenz steht an! Damit ihr genau wisst, worum es da geht, haben wir für euch die wichtigsten Infos zusammengefasst. ⬇️

COP 31 in der Türkei

Die COP ist der wichtigste Klimagipfel der Welt. Dort treffen sich Menschen aus vielen Ländern, zum Beispiel aus der Politik, der Wissenschaft und der Wirtschaft.

Quelle: AFP / GOKSEL YAPAR

Jedes Jahr findet die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) statt. Sie wird deshalb auch UN-Klimakonferenz genannt. Abgekürzt wird sie aber ganz anders, und zwar "COP31". Jap, kein Scherz! Wofür das steht und alle weiteren Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt's hier:

Diesen Text haben Caro und Louisa geschrieben.

Die COP30 fand im vergangenen Jahr in Brasilien statt. Sherif war damals vor Ort und hat für euch berichtet – schaut euch sein Video hier noch einmal an:

Sherif Brasilien

Sherif berichtet - seit zwei Wochen ist er in Brasilien unterwegs.

05.11.2025 | 2:55 min
Dieser Text wurde erstmals am 06.11.2025 veröffentlicht. Über dieses Thema berichtete logo! erneut am 09.11.2026 in der Sendung.

Klickt euch durch!