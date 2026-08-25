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Projekt "Life Teacher":Das steht nicht auf eurem Stundenplan
Fallen Schulstunden aus, stehen Life Teacher bereit! Äh was? 🤔 20.000 Freiwillige aus ganz Deutschland springen ein und bringen Schülern Dinge fürs Leben bei, die sonst fehlen.
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