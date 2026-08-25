Fällt eine Stunde aus, springen die "Life Teacher" ein

Projekt "Life Teacher" : Das steht nicht auf eurem Stundenplan

25.08.2026 | 12:04

Fallen Schulstunden aus, stehen Life Teacher bereit! Äh was? 🤔 20.000 Freiwillige aus ganz Deutschland springen ein und bringen Schülern Dinge fürs Leben bei, die sonst fehlen.