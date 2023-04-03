logo!: Opposition - Was das ist!

Im Bundestag , in den Landtagen der Bundesländer und in den anderen Parlamenten nennt man diejenigen Parteien Opposition, die nicht zur Regierung gehören . Das Wort Opposition kommt aus dem Lateinischen und bedeutet in etwa Entgegensetzen oder Gegensatz.

Die Aufgabe der Opposition ist es, die Regierung zu kontrollieren, zu kritisieren und bei den politischen Diskussionen eigene Vorschläge zu machen. Die Parteien in der Opposition sind also nicht grundsätzlich gegen alles, was die Regierung macht. Sie wollen aber sicherstellen, dass bei wichtigen politischen Entscheidungen auch andere Meinungen gehört werden. Außerdem setzt sich die Opposition für die Menschen ein, die sie gewählt haben.