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Gefahr durch Passivrauchen:So viele Kinder sind betroffen
Zigarettenrauch kann ganz schön im Hals kratzen. Weltweit sind 767 Millionen Kinder vom Passivrauchen betroffen. Warum das vor allem für Kinder gefährlich ist, erfahrt ihr hier!
Wart ihr auch schon mal genervt vom Zigarettenrauch anderer?🚬 Schreibt's uns unten in die Kommentare!
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Kommentare
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11 Kommentare
- Biene
Ich find es nervig so viele Jugendliche Rauchen und Vapen und eigentlich kostest es so viel Geld nur für Luft und es kann Tödlich sein
- lottie
Ich bin in der 10ten Klasse und so viele vapen und rauchen die ganze Zeit. Echt erschreckend aber teilweise bin ich froh dass sie es tun weil ich nicht weiß ob sie sich sonst...naja ihr wisst schon..würden.
- Shorty
Viele Jugendliche, die ich kenne rauchen E-Zigaretten also Vapes. Den meisten sind die gesundheitlichen Beschwerden komplett egal, weil wenn man raucht ist man anscheinend cool. Außerdem sehen sie fast nach Baby Spielzeug aus. Ich finde es echt ekelhaft
- Leni
Meistens nehmen Erwachsene es gar nicht wahr das Kinder in der Nähe sind wenn sie rauchen, dass finde ich blöd