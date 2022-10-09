Pilze sammeln - Diese Tipps solltet ihr kennen

Giftige und ungiftige Pilze zu unterscheiden, ist sehr schwierig. Deshalb solltet ihr beim Pilzesammeln sehr vorsichtig sein. Hier gibt es Tipps, bevor es in den Wald geht.‍

🌳🍂 Zum Herbstbeginn gibt es für viele Menschen kaum etwas Schöneres, als im Wald spazieren zu gehen und nach Pilzen zu suchen. Man findet Pfifferlinge, Fliegenpilze und mit etwas Glück auch Krause Glucken, Violette Rötelritterlinge und Herbsttrompeten.

Schwierig ist es aber oft, giftige und ungiftige Pilze zu unterscheiden.

Der Grüne Knollenblätterpilz ist sehr giftig. Quelle: dpa

⚠️ 🚨 Einen giftigen Pilz anzufassen oder auch zu essen, kann sehr gefährlich werden. Vom Knollenblätterpilz etwa muss man unbedingt die Finger lassen: Der Pilz ist sehr giftig, im schlimmsten Fall kann man sterben, wenn man ihn isst. Man erkennt ihn an der dicken Knolle am Stiel.

Tückisch ist allerdings: Dass er sehr ähnlich aussieht wie ungiftige und total leckere Champignons.

Die wichtigsten Tipps fürs Pilze sammeln:

Sammelt Pilze nie alleine ..., ... sondern immer mit Erwachsenen, die sich auskennen. Wenn ihr einen Pilz nicht kennt ... ...oder euch nicht absolut sicher seid, dann ist das Allerwichtigste: Lasst die Finger davon. Auch Apps auf dem Handy ..., ... die beim Bestimmen von ungiftigen Pilzen helfen sollen, sind nicht immer zuverlässig. Verlasst euch nicht allein darauf! Selbst wenn ihr euch sicher seid ..., ... dass die gefundenen Pilze ungefährlich sind, gilt: Lasst besser einen Profi drüberschauen! Es gibt nämlich örtliche Pilzberatungsstellen, in denen Expertinnen und Experten auf euren Fund schauen können. Hier erfahrt ihr dann, ob eure Pilze wirklich essbar sind.

So findet ihr Pilz-Experten in eurer Nähe

Externer Link : Pilzcoach-Karte