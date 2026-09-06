Rezept von Luise und Mama Conny : Harzer Gehacktesstippe und Kartoffelbrei

06.09.2026 | 07:01

Bei ihrem Besuch in Sachsen-Anhalt haben Luise und Mama Conny dieses typische Gericht für Isabelle gekocht. Hier gibt's das Rezept, das ursprünglich von Luises Opa Günther ist.