logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Rezept von Luise und Mama Conny:Harzer Gehacktesstippe und Kartoffelbrei
Bei ihrem Besuch in Sachsen-Anhalt haben Luise und Mama Conny dieses typische Gericht für Isabelle gekocht. Hier gibt's das Rezept, das ursprünglich von Luises Opa Günther ist.
Ihr benötigt einen großen Topf für die Kartoffeln, einen Kartoffelstampfer, eine große Pfanne und einen Kochspatel für die Stippe.
Zutaten für 6 Personen:
Für die Sauce
- 1 kg Hackfleisch vom Schwein
- 3-4 mittelgroße weiße Zwiebeln
- 150 g Butterschmalz
- 1-2 EL Kümmel
- 1-2 Zehen Knoblauch (geht auch ohne)
- 2 EL Senf (mittelscharf)
- 3 EL Mehl
- den Sud von einem Glas saurer Gurkenscheiben (z.B. ca. 300 g Brotzeitgurken)
- Salz und Pfeffer
Für den Kartoffelbrei
- 2 kg Kartoffeln (mehlig kochend)
- ca. 400-500 ml Milch
- 100 g Butter, gern auch mehr
- Salz
- etwas geriebene Muskatnuss
Zubereitung
- Schneidet die Zwiebeln und den Knoblauch schön klein – oder lasst das von den Großen erledigen – Vorsicht Tränenalarm!
- Schält die Kartoffeln, viertelt sie und kocht sie in einem großen Topf mit reichlich Salz.
- In der Pfanne erhitzt ihr das Butterschmalz, hier brauchen wir Hitze!
- Die Zwiebeln in die heiße Pfanne und mit Geduld glasig bis braun werden lassen.
- Dann das Hackfleisch dazugeben, zupfen und gut verteilt mit dem Kümmel und eventuell etwas Knoblauch anbraten. Erst wenn die Unterseite richtig schön dunkel ist salzen, und mit dem Holzspatel zerhacken – ist ja Gehacktes. Lasst alles von allen Seiten bräunen, dann wird es besonders lecker.
- Ach! Die Kartoffeln kochen sicher schon ordentlich. Sie müssen weich sein - mit einer Gabel macht ihr den Piektest.
- Ein Erwachsener soll dann gern die Kartoffeln abgießen – aber: Das Kartoffelwasser in einem Krug oder einer großen Tasse auffangen. Die gekochten Kartoffeln kommen nun wieder mit ordentlich Hitze auf den Herd. Erst lasst ihr das restliche Wasser verdampfen, dann gebt ihr die Butter und die Milch in die Mitte des Topfes und lasst alles kurz aufkochen. Erst dadurch wird alles schön cremig. Wenn alles noch einmal geblubbert hat, kann der Kartoffeltopf vom Herd.
- Nun kommen Muskat und vielleicht noch etwas Salz dazu und es muss jemand stampfen. Das geht schwer und ist heiß – also gebt das gern an die Größeren weiter.
- In unserer Pfanne hört ihr langsam alles zischen und knacken. Wenn nicht, dann lieber noch etwas Fett dazu. Alles muss braten.
- Nun streut ihr ca. 3 EL Mehl darüber und rührt es unter die Fleischmasse. Jetzt kann es etwas weniger Hitze sein – halbe Kraft.
- Wenn das Mehl anfängt am Pfannenboden zu kleben und richtig braun wird, wird es spannend: Ihr schüttet einen Schluck des heißen Kartoffelwassers in die Pfanne und rührt gut. Sofort wird alles pampig – also breiig. So soll es sein! Nach und nach muss immer mehr Flüssigkeit dazu - das Gurkenwasser und soweit nötig - auch das Kartoffelwasser. Wenn ihr gut gerührt habt, ist am Ende eine dicke, leckere Gehacktesstippe entstanden und der Herd kann ausgestellt werden.
- Nun kann das Essen auf die Teller: Ein Klecks Kartoffelbrei, dann macht ihr ein Loch in die Mitte und gebt die Gehacktesstippe hinein – wie bei einem Vulkanausbruch.
Die Gurken aus dem Glas könnt ihr gerne dazu geben.
Guten Appetit wünscht Luise aus Halle (Saale)
logo! hat in dem Video "Das gefällt euch an Sachsen-Anhalt am besten" am 6.9.2026 dazu berichtet.
Mehr dazu
logo!:Backt ein Brot mit Isabelle und LillyVideo2:37