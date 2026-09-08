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PISA-Studie: Deutschland so schlecht wie nie

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PISA-Studie 2025:So schlecht schnitt Deutschland noch nie ab

Die Ergebnisse der PISA-Studie 2025 sind da. Und Deutschland ist so schlecht wie noch nie. Woran das liegt und was das mit der sozialen Herkunft zu tun hat, seht ihr im Reel!

Die deutschen Schülerinnen und Schüler erreichen bei der PISA-Studie 2025 nur Durchschnittswerte.

Die deutschen Schülerinnen und Schüler erreichen bei der PISA-Studie 2025 nur Durchschnittswerte.

08.09.2026 | 1:08 min

Wie sieht es in eurer Klasse aus? Habt ihr das Gefühl, dass alle die gleichen Chancen haben?Kommentiert ganz unten! 💬✍️

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