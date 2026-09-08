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PISA-Studie 2025:So schlecht schnitt Deutschland noch nie ab
Die Ergebnisse der PISA-Studie 2025 sind da. Und Deutschland ist so schlecht wie noch nie. Woran das liegt und was das mit der sozialen Herkunft zu tun hat, seht ihr im Reel!
Wie sieht es in eurer Klasse aus? Habt ihr das Gefühl, dass alle die gleichen Chancen haben?Kommentiert ganz unten! 💬✍️
logo!:Das steckt hinter dem PISA-TestVideo1:30
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