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In Mecklenburg-Vorpommern:Eine Fünf im Hauptfach = Sitzenbleiben?!
In Mecklenburg-Vorpommern gilt eine neue Versetzungsordnung. Am Gymnasium kann eine Fünf in einem Hauptfach nicht mehr durch ein anderes Hauptfach ausgeglichen werden.
➡️ An Schulen, an denen man die Mittlere Reife machen kann, gilt diese Regel übrigens beim Übergang in die 10. Klasse.
➡️ Besonders hart wird es für Schülerinnen und Schüler, die es ohne Empfehlung trotzdem auf dem Gymnasium probieren wollen: Im ersten Jahr dort ist man sozusagen "auf Probe". Steht dann eine Fünf in einem Hauptfach auf dem Zeugnis, muss man das Gymnasium direkt wieder verlassen.
Was haltet ihr von der neuen Regel? Kommentiert ganz unten! 💬✍️
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