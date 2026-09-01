➡️ An Schulen, an denen man die Mittlere Reife machen kann, gilt diese Regel übrigens beim Übergang in die 10. Klasse.

➡️ Besonders hart wird es für Schülerinnen und Schüler, die es ohne Empfehlung trotzdem auf dem Gymnasium probieren wollen: Im ersten Jahr dort ist man sozusagen "auf Probe". Steht dann eine Fünf in einem Hauptfach auf dem Zeugnis, muss man das Gymnasium direkt wieder verlassen.