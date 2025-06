logo!: So heiß wird es am Wochenende!

Wetter in Deutschland

Am Wochenende könnte es überall in Deutschland heißen: Badesachen einpacken und ab ins Freibad! 🩱🕶️💦

Denn es gibt richtiges Sommerwetter – für alle! 🌞

Wetter Temperatur

Im Süden und Südwesten ist es bereits am Freitag warm genug zum Baden. 🧴🍹 Am Samstag wird es dann auch im Norden sonniger. Da gibt es dann Samstag und Sonntag zwischen 26 und 30 Grad. Im Südwesten rechnen Wetterexperten mit bis zu 33 Grad, am Sonntag sogar mit bis zu 36 Grad. 🔥🥵 Wenn ihr fürs Wochenende ein paar Tipps braucht, um cool zu bleiben, schaut mal hier: ❄️👇

Doch die große Hitze soll nicht lange bleiben. 🌡️🕒 Am Montag gehen die Temperaturen wahrscheinlich wieder deutlich zurück. ⛅📉 Am Sonntagabend könnte es in einigen Gegenden auch regnen oder gewittern. 🌧️⛈️