Happy Halloween! 🎃👻 Zieht ihr am 31. Oktober auch immer um die Häuser und sammelt Süßigkeiten? Und als was geht ihr am liebsten?



Die Grusel-Party hat ihren Ursprung übrigens in Irland. In vorchristlicher Zeit gab es bei den Kelten am 31. Oktober das Fest "Samhain". Sie feierten damit ihre Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit❄️ und den Start in ein neues Kalenderjahr.️ Die Kelten glaubten außerdem, dass es an diesem Tag Kontakte in das Reich der T 0 t € n geben kann.☠️



👻 Zur Abschreckung der bösen Geister verkleideten sich die Menschen an Samhain mit furchterregenden Kostümen und spukten selbst bei Nacht durch die Straßen. Große Feuer 🔥 sollten böse Geister fernhalten und vor den Häusern standen kleine Gaben ("treats"), die die Geister besänftigen sollten.



❗️Zu einem Party-Event entwickelte sich Halloween erst, nachdem irische Einwanderer den Brauch im 19. Jahrhundert in die USA gebracht hatten. Heute hat Halloween dort einen ähnlichen Stellenwert wie bei uns Karneval.