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Und es hört nicht auf ...:Klassenchat be like PART 3
Private Themen, Geschenke an Lehrkräfte organisieren oder sich gegenseitig nerven: Im Klassenchat der 7b mit Nadine, Paul und allen anderen ist immer was los.
Unnötig oder nicht, wohl jede Klasse hat einen und jeder darin regt sich über ihn auf: der Klassenchat.
👍 Vorteile:
- Wichtige Infos werden super schnell geteilt.
- Man kann sich vor den Tests noch gegenseitig Tipps geben .
- Die Klasse bleibt auch außerhalb der Schule noch im Kontakt.
👎 Nachteile
- Falsche Informationen bringen komplett Chaos in die Runde.
- Streit, Mobbing und Ausgrenzung können sich leider schnell verbreiten.
- 10 Minuten nicht reingeschaut und schon 678 neue Nachrichten.