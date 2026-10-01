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un.logo - News-Comedy für Teens

Klassenchat be like PART 3

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Und es hört nicht auf ...:Klassenchat be like PART 3

Private Themen, Geschenke an Lehrkräfte organisieren oder sich gegenseitig nerven: Im Klassenchat der 7b mit Nadine, Paul und allen anderen ist immer was los.

Grafik: Klassenchat auf handy, darauf Schrift "unlogo!: Klassenchat be like Part 3"

Was gibt's heute so zu besprechen, liebe 7b?

01.10.2026 | 0:53 min

Unnötig oder nicht, wohl jede Klasse hat einen und jeder darin regt sich über ihn auf: der Klassenchat.

 👍 Vorteile:

  • Wichtige Infos werden super schnell geteilt.
  • Man kann sich vor den Tests noch gegenseitig Tipps geben   .
  • Die Klasse bleibt auch außerhalb der Schule noch im Kontakt.

👎 Nachteile

  • Falsche Informationen bringen komplett Chaos in die Runde.
  • Streit, Mobbing und Ausgrenzung können sich leider schnell verbreiten.
  • 10 Minuten nicht reingeschaut und schon 678 neue Nachrichten.