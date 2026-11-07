Sind also Jugendliche unhöflicher als Erwachsene?



Nö. Die Forschenden zeigen, jede Generation hat einfach ihre eigene Art, höflich zu sein.☝️Jugendliche verpacken ihre Bitten einfach anders: Statt "bitte" nutzen sie oft lieber Wörter wie "vielleicht" oder "kurz". Also nicht "Erklär mir das bitte", sondern "kannst du mir das vielleicht kurz erklären?".🤝



‼️Tatsächlich passiert hier genau das, was der Nerd erklärt hat: Die Bitte wirkt dadurch weicher und erlaubt auch ein "nein" als Antwort. Ein Satz mit "bitte" wirkt auf viele junge Menschen eher wie eine Aufforderung und deshalb sogar weniger höflich.🙃



📊 Die Untersuchungen bestätigen frühere Ergebnisse, etwa Studien der Bergischen Universität Wuppertal zur Sprache von Schülerinnen und Schülern. Auch sie kamen zu dem Ergebnis, dass Jugendliche sich nicht weniger höflich ausdrücken, sondern Erwachsene ihre Sprachcodes nicht erkennen.🤷🏻‍♀️