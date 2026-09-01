In Köln fand dieses Jahr vom 26. bis zum 30. August die größte Computer-und Videospielmesse der Welt statt.

Therapiestunde mit Mario und Friends ... 01.09.2026 | 0:59 min

Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele hat mal wieder stattgefunden!🎮 Vom 26. bis 30. August fand die Gamescom-Woche statt - und zwar in Köln und digital. Am Abend des 25. August war bereits die offizielle Eröffnungsshow. 🎆

🤖 Entwickler*innen, Leute aus der Branche, Unternehmen sowie Millionen Fans aus aller Welt kommen bei der Gamescom zusammen. 🌍 Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lässt sich die Gamescom nicht entgehen: Am 27. August hat er dort eine Rede gehalten. 🗣️