  3. Suche
un.logo - News-Comedy für Teens

Klassensprecher wählen be like

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Wählt Paul für mehr Paul! :Klassensprecher wählen be like

Die Wahl zum Klassensprecher steht an! Nadine, Paul und ihre Mitschüler betreiben fleißig Wahlkampf mit mehr oder weniger überzeugenden Argumenten...

Auf dem Bild ist Bianca von unlogo zu sehen, die als Lehrerin vor einer Tafel mit Namen und Strichliste steht. "Klassensprecher wählen be like " steht als Titel auf dem Bild.

Wahlkampf à la Trump!

15.09.2026 | 0:51 min

Würdest du deinen Klassenkamerad*innen 5.000 Dollar zahlen, um Klassensprecher*in zu werden? Mit dieser Wahltaktik á la Trump hat Malte-Sören es geschafft.

Doch was steckt dahinter?
Trump hat angekündigt, allen erwachsenen US-Amerikaner*innen eine Direktzahlung von 5.000 Dollar (umgerechnet aktuell 4.300 Euro) zu zahlen, wenn die Republikanische Partei die Kongresswahlen im November gewinnt. Das Problem: Mehr als eine Billion US-Dollar würde das Vorhaben die USA kosten. Das ist etwa so viel wie der gesamte Verteidigungshaushalt der Supermacht eines Jahres.

Geht das überhaupt?
Das US-Bundesgesetz verbietet Ausgaben zur Beeinflussung von Wahlen - auch wenn Trump die Zahlung als spätere Leistung für einen wirtschaftlichen Anreiz darstellte. Ein entsprechender Beschluss scheint im Kongress daher weder politisch noch finanziell realistisch.