Würdest du deinen Klassenkamerad*innen 5.000 Dollar zahlen, um Klassensprecher*in zu werden? Mit dieser Wahltaktik á la Trump hat Malte-Sören es geschafft.



Doch was steckt dahinter?

Trump hat angekündigt, allen erwachsenen US-Amerikaner*innen eine Direktzahlung von 5.000 Dollar (umgerechnet aktuell 4.300 Euro) zu zahlen, wenn die Republikanische Partei die Kongresswahlen im November gewinnt. Das Problem: Mehr als eine Billion US-Dollar würde das Vorhaben die USA kosten. Das ist etwa so viel wie der gesamte Verteidigungshaushalt der Supermacht eines Jahres.



Geht das überhaupt?

Das US-Bundesgesetz verbietet Ausgaben zur Beeinflussung von Wahlen - auch wenn Trump die Zahlung als spätere Leistung für einen wirtschaftlichen Anreiz darstellte. Ein entsprechender Beschluss scheint im Kongress daher weder politisch noch finanziell realistisch.