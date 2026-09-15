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Wählt Paul für mehr Paul! :Klassensprecher wählen be like
Die Wahl zum Klassensprecher steht an! Nadine, Paul und ihre Mitschüler betreiben fleißig Wahlkampf mit mehr oder weniger überzeugenden Argumenten...
Würdest du deinen Klassenkamerad*innen 5.000 Dollar zahlen, um Klassensprecher*in zu werden? Mit dieser Wahltaktik á la Trump hat Malte-Sören es geschafft.
Doch was steckt dahinter?
Trump hat angekündigt, allen erwachsenen US-Amerikaner*innen eine Direktzahlung von 5.000 Dollar (umgerechnet aktuell 4.300 Euro) zu zahlen, wenn die Republikanische Partei die Kongresswahlen im November gewinnt. Das Problem: Mehr als eine Billion US-Dollar würde das Vorhaben die USA kosten. Das ist etwa so viel wie der gesamte Verteidigungshaushalt der Supermacht eines Jahres.
Geht das überhaupt?
Das US-Bundesgesetz verbietet Ausgaben zur Beeinflussung von Wahlen - auch wenn Trump die Zahlung als spätere Leistung für einen wirtschaftlichen Anreiz darstellte. Ein entsprechender Beschluss scheint im Kongress daher weder politisch noch finanziell realistisch.