In Europa kam es zu Hacker-Angriffen auf Supermärkte. Ihre Opfer? Die Kühltheken! Diese wurden bis zu 50 Grad heiß, wodurch super viele Lebensmittel schlecht wurden.

Immerhin einer kann sich freuen... 06.11.2026 | 0:18 min

WAS ZUR CYBERKRIMINALITÄT IST DENN DA LOS? Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und plötzlich heizen die Kühlregale statt zu kühlen. Klingt nach einem schlechten Film? Ist aber tatsächlich so passiert!

🛒 Hackerangriffe auf Supermärkte





Betroffen waren bisher einige europäische Länder, unter anderem:

Deutschland (NRW, Bayern, Niedersachsen)

Frankreich

Belgien

Luxemburg

Schweden

Irland

Niederlande

Estland

auch einzelne Fälle in den USA werden untersucht 👉Hacker manipulierten digitale Kühlsysteme in Supermärkten. Statt zu kühlen, wurden die Regale teilweise auf bis zu 50 Grad hochgeheizt. Die Folge: Lebensmittel mussten entsorgt werden. Das Problem: Viele Kühlsysteme sind mit dem Internet verbunden und dadurch angreifbar.Betroffen waren bisher einige europäische Länder, unter anderem:

❗️Nicht nur Supermärkte

👉Auch ein IKEA-Restaurant und Metzgereien waren betroffen. Untersucht werden in dem Zusammenhang auch US-Militärstandorte. Besonders krass: In Frankreich griffen Hacker die Kühlsysteme von drei Standorten des Blutspendedienstes an.🩸 Ziel war es, die Temperaturen massiv zu erhöhen und Blutprodukte unbrauchbar zu machen. Zum Glück schlugen die Alarmsysteme rechtzeitig an. Es wurde nichts beschädigt.

❓Was das zeigt?