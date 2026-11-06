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Hitze im Kühlregal:POV: Wenn das Kühlregal zum Backofen wird
In Europa kam es zu Hacker-Angriffen auf Supermärkte. Ihre Opfer? Die Kühltheken! Diese wurden bis zu 50 Grad heiß, wodurch super viele Lebensmittel schlecht wurden.
WAS ZUR CYBERKRIMINALITÄT IST DENN DA LOS? Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und plötzlich heizen die Kühlregale statt zu kühlen. Klingt nach einem schlechten Film? Ist aber tatsächlich so passiert!
🛒 Hackerangriffe auf Supermärkte
Betroffen waren bisher einige europäische Länder, unter anderem:
- Deutschland (NRW, Bayern, Niedersachsen)
- Frankreich
- Belgien
- Luxemburg
- Schweden
- Irland
- Niederlande
- Estland
- auch einzelne Fälle in den USA werden untersucht
❗️Nicht nur Supermärkte
👉Auch ein IKEA-Restaurant und Metzgereien waren betroffen. Untersucht werden in dem Zusammenhang auch US-Militärstandorte. Besonders krass: In Frankreich griffen Hacker die Kühlsysteme von drei Standorten des Blutspendedienstes an.🩸 Ziel war es, die Temperaturen massiv zu erhöhen und Blutprodukte unbrauchbar zu machen. Zum Glück schlugen die Alarmsysteme rechtzeitig an. Es wurde nichts beschädigt.
❓Was das zeigt?
👉 Cyberangriffe treffen längst nicht mehr nur Computer. Sie können unseren Alltag und sogar die medizinische Versorgung gefährden