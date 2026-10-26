Warum wird alles jetzt noch teurer?

Extreme Hitze und Dürre belasten die Ernte. Dazu kommen die Eskalationen im Schwarzen Meer und Brasiliens steigende Ethanol-Nachfrage als Biokraftstoff. Auch hohe Energie- und Transportkosten können viele Lebensmittel verteuern.



Wann wird's wieder günstiger?

Experten erwarten, dass es in den Supermärkten jetzt von Monat zu Monat teurer und eine Inflationsspitze geben wird. Erst ab dem Frühjahr soll sich der Preisdruck wieder etwas entspannen. Bis dahin heißt es: Teure Lebensmittel im Wocheneinkauf!