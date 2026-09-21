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Merz-Krise in der CDU

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CDU-Casting:Merz-Krise - und jetzt?

Die PR-Managerin der CDU hat in den letzten Tagen einiges zu tun, denn nach katastrophalen Wahlergebnissen ist die Stimmung in der Partei nicht gerade supi ...

Bianca ist als CDU-Politiker verkleidet und nimmt am Casting für den neuen Kanzler teil

Casting bei der CDU für das Amt des neuen Kanzlers

21.09.2026 | 0:44 min

Der Kanzler Friedrich Merz steht bereits seit mehreren Wochen unter Druck❗️Auslöser war unter anderem der Schock innerhalb der CDU über das schlechte Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026. Seitdem wird darüber spekuliert, ob er sich im Amt halten kann.

❗️Und jetzt kam es sogar noch doller: Die Linke überholt die CDU in Berlin und wird stärkste Kraft und bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern scheitert die CDU zum ersten Mal an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Kanzler und CDU-Chef wird auch dafür mitverantwortlich gemacht - selbst in seiner eigenen Partei.