Merz-Krise in der CDU

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CDU-Casting:Merz-Krise - und jetzt?
Die PR-Managerin der CDU hat in den letzten Tagen einiges zu tun, denn nach katastrophalen Wahlergebnissen ist die Stimmung in der Partei nicht gerade supi ...
Der Kanzler Friedrich Merz steht bereits seit mehreren Wochen unter Druck❗️Auslöser war unter anderem der Schock innerhalb der CDU über das schlechte Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026. Seitdem wird darüber spekuliert, ob er sich im Amt halten kann.
❗️Und jetzt kam es sogar noch doller: Die Linke überholt die CDU in Berlin und wird stärkste Kraft und bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern scheitert die CDU zum ersten Mal an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Kanzler und CDU-Chef wird auch dafür mitverantwortlich gemacht - selbst in seiner eigenen Partei.