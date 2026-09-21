Merz-Krise in der CDU

Der Kanzler Friedrich Merz steht bereits seit mehreren Wochen unter Druck❗️Auslöser war unter anderem der Schock innerhalb der CDU über das schlechte Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026. Seitdem wird darüber spekuliert, ob er sich im Amt halten kann.



❗️Und jetzt kam es sogar noch doller: Die Linke überholt die CDU in Berlin und wird stärkste Kraft und bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern scheitert die CDU zum ersten Mal an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Kanzler und CDU-Chef wird auch dafür mitverantwortlich gemacht - selbst in seiner eigenen Partei.